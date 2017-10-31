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۹ آبان ۱۳۹۶، ۱۷:۰۰

آزادسازی ناحیه العبیدی و ۶ روستا در غرب عراق

آزادسازی ناحیه العبیدی و ۶ روستا در غرب عراق

فرمانده عملیات آزادسازی غرب الانبار از تسلط نیروهای عراقی بر ناحیه العبیدی و ۶ روستا در جریان جنگ با داعش خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از السومریه، یک منبع نظامی عراقی در الانبار اعلام کرد: نیروهای عراقی موفق به آزادسازی ناحیه العبیدی در شرق القائم از لوث داعش شدند.

این منبع بیان کرد: در جریان این عملیات شمار زیادی از داعشی ها کشته شدند و دو خودرو که عوامل انتحاری آنها را هدایت می کردند منهدم شد.

همزمان عبدالامیر یارالله فرمانده عملیات آزادسازی غرب الانبار گفت: نیروهای عراقی ناحیه العبیدی جدید و قدیم و مجتمع مسکونی و روستاهای البرت، عفیت، الخصیم، الرافده، الجرن و الصفره را به کنترل خود درآورند.

یارالله بیان کرد: نیروها در حال پیشروی مداوم به سوی اهداف خود هستند.

کد مطلب 4130762

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