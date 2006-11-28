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۷ آذر ۱۳۸۵، ۱۴:۵۹

رسانه های چاپ بیروت خبر دادند:

احتمال آغاز تحرکات گسترده خیابانی برای تغییر دولت سنیوره

مطبوعات چاپ بیروت با اشاره به احتمال آغاز تحرکات خیابانی گروههای مخالف دولت در لبنان، اعلام کردند که به احتمال قوی این تظاهرات در سطحی گسترده برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل روزنامه لبنانی "الدیار" منابع مطبوعاتی در لبنان با اشاره به مواضع جریان حاکم مبنی بررد هرگونه راه حل برای بحران سیاسی و همچنین مخالفت با تشکیل دولت وحدت ملی در این کشورنوشتند: بیروت این هفته به احتمال بسیارزیاد شاهد تحرکات خیابانی مخالفان خواهد بود. 

این روزنامه افزود: مخالفان جریان حاکم در این هفته تحرک گسترده را برای تغییردولت سنیوره آغاز خواهند کرد و تاخیر حاصل در آغاز این تحرک درپی ترور پییرجمیل وزیر صنایع لبنان، به معنای تجدید نظر در موضع مخالفان نیست .

منابع مطبوعاتی لبنان احتمال دادند که آغاز این تحرک ازروز سه شنبه این هفته باشد، اما تا کنون حزب الله موعد برگزاری این تحرکات را مشخص نکرده است .

روزنامه الانوارلبنان هم از نزدیک شدن زمان برگزاری تظاهرات وعده داده شده حزب الله خبر داد ونوشت : به نظر می رسد در طول این هفته تظاهرات خیابانی برای فشار بردولت سنیوره برگزار شود.

این روزنامه افزود: هرقدرتی که بر خلاف پیمان همزیستی بین طوایف که پایه حیات سیاسی لبنان است، عمل کند، مشروعیت ندارد .

براساس گزارش روزنامه الانوار، هر یک از طرف ها ظاهرا قصد دارد تا پایان بر منطق خود باقی بماند.

در این گزارش آمده است : به این ترتیب، لبنان پس از پایان جنگ داخلی 1978 تا 1990به علت دولتی که درآن، جامعه شیعیان یعنی یک سوم ساکنان لبنان محروم از نمایندگی درآن است،وارد بحران بی سابقه ای شده است.

کد مطلب 413081

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