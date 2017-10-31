ترافیک در مرزهای سه گانه کشور روان است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد حسین حمیدی امروز در بازدید از مرز مهران اظهار داشت: تردد زائران در مرز مهران رو به افزایش بوده و یک پنجم پارکینگ بزرگ اربعین تکمیل شده است.

وی گفت: کارهای خوبی در زمینه زیرساخت ها انجام شده اما کافی نیست و امیدواریم در روزهای آینده شاهد تکمیل آنها باشیم.

وی گفت: باتوجه به اینکه ۵۰ درصد از تردد زائرین اربعین از مرز مهران انجام می شود روز به روز به تعداد زائران برای ورود به کشور عراق افزایش می یابد.

سردار حمیدی اظهار داشت: چنانچه مرز خسروی باز شود حداقل به همان نسبت سال گذشته شاهد تعداد خودروها خواهیم بود و چنانچه این مرز بسته بماند خودروهای بیشتری به مرز مهران وارد خواهند شد.

رئیس پلیس راه راهور ناجا تصریح کرد: پارکینگ هایی که در سطح شهر پیش بینی شده و رانندگان از این پارکینگها استفاده کنند تا بتوانند به راحتی در برگشت خودروی خود را دراختیار بگیرند.

سردار حمیدی از رانندگان خواست به هنگام رانندگی ضمن رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی درهنگام خواب آلودگی و خستگی اجتناب کنند.