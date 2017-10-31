محمد رجبی با حضور در غرفه خبرگزاری مهر در بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاریها درباره بلیت قطارهای اربعین گفت: برای سفرهای ریلی اربعین امسال ۴۴ هزار صندلی در قالب ۸۴ رام قطار به مقاصد اهواز و خرمشهر ایجاد کردهایم تا زائران بتوانند خود را با قطار به مرزهای عراق برسانند.
وی در پاسخ به پرسشی در خصوص وجود گزینه قطار قم ـ کربلا گفت: این قطار به صورت حمل و نقل ترکیبی توسط یک آژانس خصوصی ایجاد شده و مسافران را از قم با قطار به مرز چذابه و از آنجا با اتوبوس به بصره و مجدداً با قطار عراقی به کربلا میبرند. شرکت حمل و نقل ریلی رجا مجری این قطار نیست. ما فقط مسافران را از تهران، مشهد، قم و چند شهر دیگر با قطار به اهواز و خرمشهر منتقل میکنیم.
مدیرعامل شرکت حمل و نقل ریلی رجا درباره مطالبات دولت به قطار حومهای اظهار داشت: اگر دولت مطالبات ما را پرداخت نکند، مجبوریم برخی مسیرهای قطار حومهای را که کمترین مسافر را دارند، تا یک ماه آینده متوقف کنیم. طی سالهای جاری حجم مطالبات رجا از دولت بالغ بر ۳۵۰ میلیارد تومان بود که بخشی از آن را با بدهیهای رجا که از لوکوموتیوهای شرکت راهآهن استفاده کرده بود، به شرکت راهآهن تهاتر شده و این میزان به ۳۶ میلیارد تومان رسیده است.
وی با اشاره به افزایش هزینههای شرکت رجا در بخش قطعات و تعمیرات که بعضاً به بیش از ۲۰ برابر نسبت به هزینههای جانبی این شرکت در سالهای قبل افزایش یافته است، ادامه داد: یکی دیگر از مشکلات رجا، مسیرهای تکلیفی است که این دولت به عهده رجا قرار داده است. به طور مثال مسیرهایی چون تهران ـ خواف و تهران ـ طبس که ضریب اشغال آنها کمتر از ۳۰ درصد است.
رجبی تأکید کرد: دولت باید از شعار دادن در خصوص حمایت از بخش ریلی دست برداشته و به اجرای سیاست حمایت واقعی از این بخش روی بیاورد.
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