رشد ۳۰ درصد تخلیه و بارگیری کانتینری در ۷ ماهه نخست امسال

محمد راستاد با حضور در غرفه خبرگزاری مهر در بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها درباره سفر اخیر خود به پاناما در دیدارش با رئیس‌جمهور این کشور به خبرنگار مهر گفت: بنا به دعوت رسمی دولت پاناما، به این کشور سفر کرده و با رئیس‌جمهور و وزیر دریانوردی پاناما و همچنین وزیر اقتصاد دریایی لهستان دیداری داشتیم که در آن موضوعات مرتبط با تجارت دریایی طرفین مطرح شد.

معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: ایران از دیرباز با کشور پاناما تجارت دریایی گسترده داشته و در دوران تحریم نیز بخشی از ناوگان تجاری و نفتی دریایی کشور تحت پرچم پاناما در آب‌های بین‌المللی تردد داشت.

وی افزود: سازمان بنادر و دریانوردی از مالکان کشتی‌های ایرانی دعوت می‌کند که با توجه به رفع مشکلات تحریم در دوره پسابرجام، از پرچم جمهوری اسلامی ایران برای تردد شناورهای خود در آب‌های بین‌المللی استفاده کنند.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به ورود تعداد زیادی از لاینرهای بزرگ بین‌المللی به ایران پس از برجام گفت: در زمان تحریم، بسیاری از کشتی‌ها به بنادر جنوب خلیج فارس رفته و سپس کالاها از آنجا به بنادر ایران منتقل می‌شدند که در سال‌های پس از برجام کشتی‌های خارجی مستقیماً در بنادر ایران پهلو می‌گیرند. ولی برای افزایش این ترددها باید کیفیت خدمات بندری را ارتقا دهیم که طرح‌های توسعه‌ای بندر شهید رجایی و همچنین نوسازی تجهیزات بندری در همین راستا است.

راستاد تصریح کرد: در هفت ماهه ابتدایی سال جاری در بخش تخلیه و بارگیری کشتی‌های کانتینری ۳۰ درصد رشد نسبت به سال گذشته داشتیم.

وی در خصوص سرمایه‌گذاری هندی‌ها در بندر شهید بهشتی چابهار خاطرنشان کرد: هندی‌ها ۱۵۰ میلیون دلار در این بندر سرمایه‌گذاری کرده‌اند و قرار است به زودی تجهیزات بندری را برای نصب به چابهار منتقل کنند.