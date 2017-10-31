جوانان امروز علت شعار «مرگ بر آمریکا» را بدانند

حجت الاسلام والمسلمین محسن محمودی، با حضور در غرفه خبرگزاری مهر در بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص فراگیری آسیب های اجتماعی، راهکارها و برنامه های پیش بینی شده شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی درباره این آسیب ها، اظهار داشت: اصل دغدغه و انگیزه ای که در این زمینه است یک اصل درست است و آنچه که در این راستا در چارچوب کارها و وظایف ما قرار دارد را ما انجام می دهیم.

محمودی در ادامه افزود: شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی متولی برگزاری مراسم های انقلاب است و بدیهی است که در این چارچوب با نهادهایی مرتبط است، مراسم هایی را برگزار و الگوهایی را نیز ارائه می کند و همچنین این شورا وظیفه دارد پیام هایی را در مراسم ها، قطعنامه ها و بیانیه ها انتقال دهد، لذا تمامی این حرکت ها عواملی هستند که ما را برای رسیدن به این هدف کمک می کند و به نوعی می تواند مراسم را در این رابطه هدایت کند.

جوانان امروز باید علت شعار مرگ بر آمریکا را بدانند

وی با بیان این که برگزاری مراسم های ملی، بزرگداشت یک مناسبت و یک حادثه است، گفت: شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در برگزاری این مراسم ها به حساسیت ها نیز اشاره و دغدغه هایی که امروز وجود دارند را بیان می کند.

رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران با اشاره به فرا رسیدن سالروز۱۳ آبان بیان داشت: یکی از آسیب های ما در این رابطه این است که جوان ما نداند آمریکا یعنی چه و ۱۳ آبان که به خیابان می آید چرا شعار مرگ بر آمریکا را می دهد و این خود نوعی آسیب است یعنی آمریکایی که در طول دوران سیاسی خود خیانت های متعددی را در حق ملت ایران انجام داده است دیده نمی شود و جوان ما که نه دوران ۸ سال دفاع مقدس و نه دوران طاغوت را دیده است الان مورد بمباران شبکه های مجازی و ماهواره ها است و نمی داند چه اتفاقاتی رخ داده است.

امام جمعه موقت ورامین افزود: راهکارهایی که ما در رابطه با شناخت بهتر و عمیق تر جوانان از مراسم ۱۳ آبان ارائه داده ایم این است که از آموزش پرورش درخواست کردیم که قبل از مراسم های ۱۳ آبان کرسی های آزاد اندیشی را برگزار کنند و اینها مسائلی است که ما در قالب طرح های ستادی برنامه می دهیم و اجرای این برنامه ها بر عهده نهادهای مرتبط است و باید کلیه نهادها آماده به کار باشند.

کلید رفع آسیب های اجتماعی پای کار بودن نهادهاو مجموعه های نظام است

وی با بیان این که در بحث آسیب های اجتماعی اگر تمامی نهادها و مجموعه های نظام پای کار قرار نگیرند حرکت موثر و نتیجه بخشی صورت نمی گیرد گفت: در این رابطه مهم تر از همه غدغه مسئولین نظام است به طور مثال رهبر معظم چندین سال است که شورای عالی فضای مجازی را راه اندازی کرده اند، آیا رهبر امروز از این شورا راضی است و این شورا چه خروجی مهمی داشته است و این سوال مطرح است که سران و روسائی که تصمیمات فرهنگی کشور می گیرند و اعتبارات فرهنگی را تعیین می کنند چقدر در حوزه فضای مجازی کار کرده اند و لذا کلید رفع آسیب های اجتماعی پای کار بودن نهادهاو مجموعه های نظام است.

محمودی گفت: در زمینه آسیب های مرتبط با فضای مجازی در ابتدای امر لازم است که مسئولین تاثیرگذار نظام و نخبه ها به یک تصمیم گیری مشترک در این باره برسند که آیا ریشه برخی از آسیب های فراگیر مثل ؛ بدحجابی، اعتیاد، الکل و طلاق قسمت عمده اش به خاطر فضای مجازی نیست، که باید مسئولین راجع به آن فکری کنند و لازم است که در این زمینه بومی سازی و مدیریت صحیح اتخاذ شود.

رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران اظهار داشت: وقتی درباره فضای مجازی بین مدیران ما بحث مشترک وجود نداشته باشد جوان قربانی می شود و مسئولیت آن با مدیری است که می توانسته کاری انجام دهد اما نداده است لذا شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی یک بخش کار یعنی برگزاری مراسم انقلاب، برنامه ریزی، فکر و اندیشه است و بخش دیگر ابزار و رسانه های دیگر است که تامین اعتبار و نفوذ دارند و می توانند حرکت های موثری را انجام دهند که اگر این کارها صورت بگیرد ما می توانیم درباره آسیب های اجتماعی مقابله کنیم و باید بدانیم که جامعه ما یک جامعه اسلامی است و جوانان ما دارای یک فطرت پاک هستند اما این پراکندگی ها می تواند سبب تزلزل جوانان بشود.