جهاد کشاورزی نقش مهمی در تحقق پدافند زیستی ایفا می کند

به گزارش خبرنگار مهر، داود آقایی بعد از ظهر سه شنبه در جلسه کارگروه کشاورزی و تهدیدات زیستی پدافند غیرعامل اظهار داشت: زمانی که گستره تهدید در یک نقطه باشد، قرارگاه پدافند غیرعامل رصد و پایش تجهیزات، شناسایی نقاط آسیب پذیر و دفاع را عهده دار بوده و دستگاه‌های متولی مسئولیت بخش‌های مختلف را برای مقابله با تهدید می‌پذیرند.

وی ادامه داد: اگر گستره تهدیدات فراتر از یک نقطه بوده و این تهدیدات در سطح محلی و منطقه‌ای باشد، با دستورالعملی که در قالب پدافند غیرعامل برای تمام سازمانها در نظر گرفته شده، عمل خواهد شد.

آقایی با اشاره به وظایف جهاد کشاورزی استان در قالب چند کارگروه برای مبارزه با تهدیدها در قالب پدافندغیرعامل، افزود: جهاد کشاورزی در کارگروه رصد، پایش و هشدار سریع، کارگروه آشکارسازی و تشخیص، کارگروه آرامش بخشی، مدیریت افکار عمومی و اطلاع رسانی، کارگروه بهداشت و پیشگیری و کارگروه قرنطینه عضویت دارد و در این کارگروه‌ها نقش مهمی ایفا می‌کند.

رئیس گروه تهدیدات سایبری پدافند غیرعامل استانداری آذربایجان غربی با بیان اینکه درصدد برگزار جلسات منظور به منظور تقسیم وظایف هستیم، اظهارداشت: لازم است این جلسات برگزار و جهاد کشاورزی نقش خود را در راستای پدافند زیستی و پایش برای تحقیقات نوین ایفا کند.

آقایی با بیان اینکه به همت کارگروه آشکارسازی و تشخیص، دستگاه آشکارسازی در مرز سرو مستقر شده است، گفت: مکانیزم جهاد کشاورزی برای آفت‌های نوپدید و غیرآشکار در این کارگروه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

وی با بیان اینکه در تهدیدهای پیشین، موشک پرتاب شده دارای مسیر مشخص و محل اصابت قابل رویت بود، گفت: امروزه بمب‌ها می‌تواند در بشقاب‌های ما باشد، در حالی که نمی‌توان این بمب‌ها را به راحتی تشخیص داد.

آقایی خاطرنشان کرد: در بخش کشاورزی با موضوع بیولوژیکی مواجه هستیم و هدف دشمنان، کاهش کمی و کیفی محصولات کشاورزی است چرا که اگر با رویکرد پدافند غیرعامل به موضوع نگاه کنیم، شاهد وجود آزمایشگاه‌های فوق سری در برخی کشورها نظیر آمریکا هستیم که برای رسیدن به اهداف خود و در راستای تحت الشعاع قرار دادن بخش کشاورزی، دامی، نیروی انسانی و آب ایران ایجاد شده‌اند.

رئیس گروه پدافند غیرعامل استانداری آذربایجان غربی یادآور شد: در محصولات غذایی، مهندسی و تغییرات ژنتیکی در سطح جهانی انجام گرفته، به ویژه در بحث برنج شاهد خطرات جدی هستیم و مسئولیت و رسالت جهاد کشاورزی برای تولید محصول داخلی به منظور جلوگیری از واردات برنج، سنگین است.