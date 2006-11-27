مبارزان فلسطینی دو موشک به سرزمین اشغالی شلیک کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، گردانهای شهدای الاقصی شاخه نظامی جنبش فتح در بیانیه خود که توسط خبرگزاری فرانسه دریافت شد، اعلام کردند: مبارزان این گردانها دو فروند موشک از نوع "اقصی 103" را به سمت شهرک سدیروت (در درون فلسطین اشغالی) شلیک کردند.

مبارزان فلسطینی در بیانیه خود خاطرنشان کردند که این عملیات را در پاسخ به شهادت دو شهروند فلسطینی به ضرب گلوله ارتش اسرائیل در کرانه باختری انجام داده اند .

گفتنی است ارتش اسرائیل امروز با وجود توافق با فلسطینی ها برای برقراری آتش بس، دو شهروند فلسطینی از جمله یک زن را در شهر جنین در کرانه باختری به شهادت رساند.

مسئولان اسرائیلی ها و فلسطینی شنبه شب هفته جاری به توافق رسیدند که از صبح یکشنبه این هفته در نوار غزه آتش بس برقرار شود.

گردانهای الاقصی در بیانیه خود افزودند: ما بر عدم پایبندی خود به توقف شلیک موشک ها تاکید می کنیم زیرا (با وجود توافق برای آتش بس) اشغالگران به کشتار و بازداشت فلسطینی ها ادامه می دهند.

این بیانیه همچنین به "ادامه ساخت دیوار حائل، محاصره اقتصادی و سیاسی ملت فلسطین و بستن گذرگاه های مرزی از سوی اشغالگران اسرائیلی" اشاره کرده است.