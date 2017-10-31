ریاست وزیر صنعت در کارگروه تنظیم بازار سمت اجرایی نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، در پی برخی موضع‌گیری‌های انجام شده در خصوص انتصاب محمد شریعتمداری به عنوان رییس ستاد کارگروه تنظیم بازار، وزارت صنعت توضیحاتی به شرح زیر ارائه کرد:

هیات وزیران در جلسه ۲۶ مهرماه امسال به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن وتجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محمد شریعتمداری را به عنوان رییس ستاد کارگروه تنظیم بازار منصوب کرده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در این ابلاغیه به عنوان رییس کارگروه تنظیم بازار موضوع بند (پ) تصمیم نامه شماره ۱۷۳۴۹۶/ ت۵۰۲۰۴ مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۹۲ و رییس کارگروه ساماندهی گندم، آرد و نان موضوع بند (۱) تصویب نامه شماره ۹۷۴۷۷ .ت۵۱۲۵۳ مورخ ۲۶/۸/۱۳۹۳تعیین شد.

معاون اول رییس جمهور مصوبه مذکور را به وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت کشور، وزارت راه وشهرسازی، وزارت نفت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت دادگستری، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت اطلاعات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کرده است.

ریاست کارگروه تنظیم بازار یک سمت اجرایی نیست و برای ایجاد هماهنگی میان بخش‌های مختلف تنظیم بازار، سیاست‌گذاری و نظارت است و به هیچ وجه برخلاف قانون انتزاع یا در جهت لغو آن نیست و قانون انتزاع همچنان به قوت خود باقی است.

کارامدی سیاست‌های بازرگانی که شامل سیاست‌های مربوط به صادرات، واردات، تعرفه گذاری، تامین، توزیع، بازار، حمایت از حقوق مصرف کنندگان، مقابله با انحصار و هم‌چنین سیاست‌های مرتبط با خدمات بازرگانی مستلزم اتخاذ رویکرد یکپارچه است.

در شرایط کنونی و با نظر مثبت هیأت دولت ریاست کارگروه تنظیم بازار به وزارت صنعت، معدن و تجارت سپرده شد تا این وزارتخانه در دوره جدید بتواند ضمن استقرار نظام نوین بازرگانی و واگذاری تصدی‌گری‌ها در بخش بازرگانی و صنعت، جایگاه خود را به عنوان یک دستگاه حاکمیتی و سیاست‌گذار ارتقا داده و باعث ایجاد تحول در تولید و تجارت کشور شود.

وزارت صنعت، معدن و تجارت برای ایجاد تمرکز در سیاست‌گذاری بازرگانی و در جهت بهبود وضعیت بازار در راستای پشتیبانی موثر از تولید ملی و حقوق مصرف کنندگان برای تنظیم بازار محصولات کشاورزی با وزارت جهاد کشاورزی تعامل مناسب و سازنده دارد.