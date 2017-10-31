تاکنون یک میلیون و ۸۳۰ هزار روادید برای اربعین صادر شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین ذوالفقاری با اشاره به اینکه ما در سفر اربعین به طور کلی با ۴ دسته هزینه روبرو هستیم، افزود: هزینه تغذیه و اسکان، هزینه زیرساخت ها، هزینه شخصی مردم و هزینه پارکینگ این چهار دسته را تشکیل می دهند.

رئیس ستاد مرکزی اربعین تصریح کرد: هزینه مربوطه به تغذیه و اسکان عمدتا با نذورات مردم همراه است و بخش هایی مانند شهرداری و سپاه متولی بخش عمده آن هستند.

ذوالفقاری افزود: در حوزه زیرساخت ها با طرح های ملی و محلی روبرو هستیم که می توان به تکمیل جاده ایلام و همچنین کنارگذر مهران و بحث پایانه ها و پارکینگ ها اشاره کرد.

وی تاکید کرد: بخشی از این هزینه از ۱۷ میلیارد تومان اختصاصی دولت تامین شده و بخشی نیز بر عهده سازمان های مربوطه است.

رئیس ستاد مرکزی اربعین با بیان این مطلب که امسال شهرهای مرزی ۱۷ میلیارد و ۸۰۰ میلیون اعتبار داشتند، گفت: ۳ میلیارد این اعتبار صرفا برای شهرهای مرزی و بقیه برای شهرهای عبوری اختصاص یافته است.

وی با اشاره به بیمه زائران به عنوان هزینه های شخصی مردم اشاره کرد و ادامه داد: ما در این زمینه با کاهش جدی هزینه ها روبرو بودیم و بیمه زائران از ۲۴ هزار تومان به ۱۶ هزار تومان برای هر نفر کاهش یافته است.

ذوالفقاری با اشار به کاهش بخش دیگری از هزینه ها در حوزه حمل و نقل اشاره کرد و تصریح کرد: ما در این زمینه نشست های مختلفی برگزار کردیم و تلاشمان این است که اگر در این بخش شبهه ای وجود دارد یا اجحافی به مردم شده است برطرف شود. ما تلاشمان این است تا هم مردم راضی باشند و هم صاحبان خودروها.

رئیس ستاد مرکزی اربعین به هزینه ۵ هزار تومانی پارکینگ ها نیز اشاره کرد و گفت: همه پارکینگ ها باید بیمه داشته باشند و در قبال آتش سوزی، سرقت و خسارت های احتمالی پاسخگو باشند. امیدواریم در این زمینه به مردم اجحاف نشود.

وی با بیان اینکه نباید اجازه دهیم شایعات ذهن جامعه را مخدوش کند، افزود: تمام دستگاهها تلاششان این است در حوزه سفر آسان تر و ارائه خدمات به مردم تسهیلات لازم داده شود.

رئیس ستاد مرکزی اربعین بار دیگر در این نشست تاکید کرد: بحث هزینه ها و نرخ حمل ونقل با ما نیست. ما مسئول نرخ گذاری نیستیم و هر نوع نرخ گذاری مبنای قانونی دارد.

ذوالفقاری با بیان اینکه تا روز گذشته برای یک میلیون و ۸۳۰ هزار نفر روادید صادر شده است، گفت: تاکنون ۵۴۰ هزار زائر راهی عراق شده اند و ثبت نام ها همچنان ادامه دا