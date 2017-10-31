بیرانوند: باشگاه نفت فقط تا فردا برای تسویه حساب با من فرصت دارد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا بیرانوند پس از پیروزی ۲ بر صفر تیم فوتبال پرسپولیس مقابل سایپا گفت: بازی خیلی خوبی انجام دادیم و توانستیم به ۳ امتیاز مهم آن دست پیدا کنیم. سایپا یکی از قوی ترین تیم های لیگ است و باید اعتراف کنم بازی سختی با این تیم داشتیم.

وی ادامه داد:علی دایی به خودی خود برای هر تیمی وزنه محسوب می‌شود. وی یکی از بزرگترین بازیکنان جهان است.

این ملی پوش در این مورد که بحث حضورش به عنوان بازیکن سرباز در تراکتور تا چه اندازی جدی است، اظهار داشت: متاهلم و دو فرزند دارم. باید به فکر آنها در سالی که به جام جهانی می رویم باشم. در حال حاضر فکرهایم را می کنم و تا دو، سه هفته دیگر تکلیف این موضوع را مشخص می کنم. شاید بتوانم تا ۱۰ سال هم دانشجو بمانم اما خودم باید به فکر زندگی ام باشم.

وی درباره اینکه آیا برانکو در جریان جدایی اش قرار دارد،د گفت: قبل از بازی با استقلال خوزستان به آقای برانکو گفتم که به این موضوع فکر می کنم. الان هم باید خودم برای خودم تصمیم بگیرم.

دروازه بان ملی پوش پرسپولیس که سابقه پوشیدن پیراهن نفت را دارد در خصوص طلبش از این باشگاه گفت: تا فردا به مدیران این باشگاه فرصت می دهم تا طلب من، سیدجلال حسینی و وحید امیری را بدهند در غیر این صورت مدارکی را تحویل رسانه ها می دهم تا مردم همه چیز را بفهمند. ۸ روز از AFC مهلت خواسته اند اما هیچ کاری نمی کنند.

بیرانوند تصریح کرد: فقط می خواهم بدانم آقای تاج و آقای ساکت چطور مالکیت را به کسی داده اند که دفترش در کارواش است. من به آنجا رفتم و آنها ماشینم را شستند و تحویلم دادند. واقعا نمی دانم چطور به این افراد اجازه باشگاه داری می دهند؟