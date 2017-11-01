«محمد علی الحکیم» مدیر خبرگزاری عراقی «النخیل» در حاشیه بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص سرانجام همه پرسی اقلیم کردستان عراق و مسعود بارزانی اظهار داشت: تاسیس کشور کردستان امکان پذیر نیست. بعد از فتوای مرجعیت عراق و ورود نیروهای عراقی به کرکوک خواب کردها در خصوص تاسیس کشوری مستقل تا ۱۰۰ سال آینده تعبیر نخواهد شد.

وی در ادامه افزود: بر فرض محال که این کشور تاسیس می شد، با وجود مواضع ایران، عراق، ترکیه و سوریه درباره این همه پرسی، کردستان در محاصره این چهار کشور قرار می گرفت و تمام راه های وارداتی این منطقه بسته و در واقع مولودی مرده متولد می شد.

مدیر خبرگزاری عراقی «النخیل» با بیان اینکه مسعود بارزانی بعد از همه پرسی متوجه شد که دست به چه کار اشتباهی زده است، عنوان کرد: آنها به دنبال این بودند که زیرساخت های اقتصادی خود را با نفت کرکوک تامین کنند و اکنون با وجود حضور نیروهای حکومت مرکزی عراق در کرکوک دیگر این امکان برای کردها وجود ندارد.

الحکیم با اشاره به حمایت رژیم صهیونیستی از همه پرسی اقلیم کردستان عراق گفت: آمریکا نیز در پشت پرده حامی همه پرسی بود و تشکیل اسرائیل دوم در منطقه استقبال میکرد. همه این تلاش ها به این منظور بود که هرج و مرج در منطقه ایجاد و از این طریق امنیت رژیم صهیونیستی را در منطقه تامین کنند ودر این بین بارزانی مجری نقشه های خبیثانه آمریکا و رژیم صهیونیستی برای منطقه بود.

وی در ادامه در خصوص اظهارات رکس تیلرسون، وزیر خارجه آمریکا درباره نیروهای حشد الشعبی و دخالت آمریکا در امور داخلی کشور عراق تصریح کرد: وزیر خارجه آمریکا باید بداند که نیروهای حشد الشعبی عراقی هستند و از بطن مردم عراق خارج شده اند، فعالیت این نیروها به صورت قانون در پارلمان عراق تصویب شده است و آنها از حمایت مرجعیت عراق آیت الله سیستانی برخوردار هستند.

مدیر خبرگزاری عراقی «النخیل» با تاکید بر اینکه سخنان تیلرسون در راستای ایجاد تفرقه در بین نیروهای نظامی و مردم عراق است، گفت: اظهارات تیلرسون در راستای اهداف و سیاست های رئیس جمهور دیوانه این کشور است، ما پیش از این با روسای جمهور عاقل آمریکا مشکل داشتیم چه برسد به ترامپ.

الحکیم هدف از این سیاست تفرقه اندازی در منطقه را حفظ امنیت رژیم صهیونیستی دانست و ادامه داد: هرچه جنگ و خونریزی در منطقه بیشتر باشد، امنیت رژیم صهیونیستی بیشتر تامین می شود.

وی با اشاره به شکل گیری داعش با حمایت آمریکا، پول های عربستان اظهار داشت: رژیم صهیونیستی قلب آمریکا در منطقه است و آنها با ایجاد تفرقه بین شیعه و سنی به دنبال ایجاد بی ثباتی و ناامنی در منطقه هستند تا بتوانند امنیت این رژیم را تامین کنند. آمریکا می خواهد با ایجاد درگیری بین مسلمانان شاهد فیلم هالیوودی در منطقه باشد و این به نفع ثبات و امنیت رژیم صهیونیستی است.

مدیر خبرگزاری عراقی «النخیل» با بیان اینکه کار داعش تا یک ماه آینده در عراق تمام است، گفت: اکنون اکثر اراضی عراق آزاد شده و تنها یک درصد در دست داعش است و تا یک ماه آینده حتی یک داعشی در خاک عراق باقی نخواهد ماند.

الحکیم همچنین پیش بینی کرد که با پایان کار داعش در عراق آمریکا و هم پیمانانش در منطقه به دنبال ایجاد گروه تروریستی جدیدی باشند تا بتوانند با دست آویز قرار دادن آن به دخالت های خود در منطقه ادامه دهند.