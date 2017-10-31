تأکید بر حضور مردم در مدیریت شهری / رایزنی با صنایع

حسن رحمانی با حضور در غرفه خبرگزاری مهر در بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها گفت: یکی از ویژگی‌های منطقه ۲۱، تلفیق سکونت و صنعت با همدیگر است که باعث می‌شود در بحث ارتقای کیفیت زندگی، ما نسبت به دیگر مناطق تهران با شرایط ویژه‌تری روبرو باشیم.

وی افزود: شهردار تهران با شعار «شهر مشارکت، امید و شکوفایی»، این سه موضوع را محور برنامه‌ها در نظر گرفته است و تمرکز او بر حضور مردم و نقش‌آفرینی آنها در مدیریت شهری است.

شهردار منطقه ۲۱ با بیان اینکه در سال‌های گذشته به رغم تلاش‌های شایسته برای ارتقای کیفیت زندگی نتوانسته‌ایم به اهدافمان دست یابیم، تصریح کرد: متأسفانه ما در جذب اعتماد شهروندان موفق نبوده‌ایم و این اعتماد به مجموعه مدیریت شهری کمرنگ شده است.

وی ادامه داد: علیرغم پروژه‌های عمرانی که در شهر اجرا شده، متأسفانه نتوانسته‌ایم مردم را با خود همراه کنیم.

رحمانی اظهار کرد: ساخت و سازهای بی‌رویه و اجازه به این موضوع باعث شد کیفیت زندگی کاهش یابد. شهرداری نیز درآمدهای ناپایداری کسب کرده که متأسفانه اکنون باید این درآمدها را به عنوان هزینه برای کاهش آسیب‌ها بپردازد.

شهردار منطقه ۲۱ با اشاره به ابر چالش‌های تهران گفت: من معتقدم حتی در مسائل کلان مانند بحث ترافیک، آلودگی هوا و وضعیت زیست محیطی، تنها راهکار ما برای برون‌رفت از این چالش‌ها، حضور مردم و مشارکت آنهاست؛ هر وقت به مردم اعتماد کرده‌ایم، آنها نتیجه اعتماد ما را به بهترین شکل داده‌اند.

وی با بیان این مطلب که تلاش ما این است که بتوانیم از ظرفیت صنعت در منطقه استفاده کنیم و آن را تبدیل به فرصت نماییم، افزود: ۳۰ درصد بافت منطقه ما صنعتی است. از سوی دیگر مهمترین معضل کشور ما در حال حاضر بحث بیکاری است. ما به کارخانه‌ها به عنوان فرصت نگاه می‌کنیم.

رحمانی تصریح کرد: برنامه راهبردی ما این است که در هفته بازدیدی از کارخانه‌های صنعتی و نشستی با مدیران آنها داشته باشیم و با نگاهی مشارکتی، از این صنایع بخواهیم تا نیروهای انسانی خود را از مردم بومی انتخاب کنند.

شهردار منطقه ۲۱ خاطرنشان کرد: این موضوع علاوه بر کاهش بار ترافیکی، به لحاظ کاهش آسیب‌ها و ایجاد اشتغال پایدار نیز بسیار مؤثر است؛ ضمن اینکه بسیاری از معابر فرسوده می‌تواند در مشارکت با صنایع موجود با سرعت بیشتری مرمت شود.