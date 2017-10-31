روحیه استکبار ستیزی ملت ایران داعش را شکست داد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام روح‌الله ساجدی عصر سه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با بیان اینکه ۱۳ آبان یادآور سه واقعه مهم در تاریخ ایران از جمله اشغال لانه جاسوسی توسط دانشجویان پیروی خط امام است، اظهار داشت: عملکرد آمریکا در ایران جز سیاهی نبوده است.

وی با اشاره به اینکه در وقایع مختلفی مانند کودتای ۲۸ مرداد، کاپیتالاسیون، حمایت از رژیم پهلوی و اقدامات تفرقه‌افکنانه در تمام نقاط ایران تا آخرین لحظه ردپای آمریکا مشاهده می شود، بیان داشت: جوانان پیروی خط امام و انقلاب با روحیه انقلابی خود سفارت خانه ای که تبدیل به لانه جاسوسی آمریکا شده بود را تسخیر کردند که امام خمینی(ره) آن را انقلاب دوم ایران نامیدند.

آمریکا در رأس استکبار جهانی قرار دارد

نماینده ولی فقیه در سازمان بسیج دانشجویی اصفهان تاکید کرد: آمریکا در رأس استکبار جهانی قرار دارد و در راستای دشمنی با دین و عزت ایران از هیچ تلاشی فروگذار نکرده است.

وی ادامه داد: پرونده آمریکا در ایران بسیار سیاه است اما گویی برخی افراد فراموش کرده اند که آمریکا چه ظلم ها و جنایاتی در حق ملت ایران انجام داده است.

اعتماد به آمریکا چیزی جز شکست به همراه ندارد

حجت الاسلام ساجدی با تاکید بر اینکه تاریخ نشان می دهد اعتماد به آمریکا چیزی جز شکست به همراه ندارد، بیان داشت: بزرگترین خیانت در حق ملت ایران این است که جریانی در کشور دشمنی ما را با آمریکا کمرنگ کند.

وی با تاکید بر اینکه دانشجویان باید ابعاد جنایات آمریکا را تبیین کنند، گفت: روحیه استکبارستیزی ملت ایران بود که مولود آمریکا و اسرائیل یعنی داعش را شکست داد.

نماینده ولی فقیه در سازمان بسیج دانشجویی اصفهان با تاکید بر اینکه با تبعییت از ولایت و تبیین انقلاب اسلامی باید روحیه استکبار ستیزی را زنده نگه داریم، ابراز داشت: تبیین ابعاد جنایت آمریکا در حوزه های مختلف اقتصادی، سیاسی، پزشکی و غیره باید در طول سال ادامه پیدا کند و منحصر به ۱۳ آبانماه و یا ۱۶ آذر نباشد.