دریافت عوارض خروجی از زائران حسینی در مرز شلمچه حذف شد

به گزارش خبرنگار مهر، در نامه ارسالی استاندار خوزستان به مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند موضوع حذف دریافت عوارض خروجی از زائران اربعین حسینی در مرز شلمچه درخواست شده بود، که مورد موافقت قرار گرفت.

با لغو دریافت عوارض خروجی از کشور از زائران اربعین حسینی از این پس زائرانی که قصد سفر به کربلا از مرز شلمچه را دارند از پرداخت عوارض معافند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری خوزستان غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان در مکاتبه با سازمان منطقه آزاد اروند ضمن اشاره به علاقه مردم ایران به سید و سالار شیهدان حضرت اباعبدالله الحسین(ع) درخواست کرد تا در راستای رفاه و رضایتمندی بیشتر زائران دریافت عوارض در مرز شلمچه لغو شود که این موضوع با پیگیری مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند از طریق شورایعالی مناطق آزاد انجام و پرداخت عوارض خروجی در مرز شلمچه حذف شد.

به گزارش خبرنگار مهر، دریافت عوارض خروجی از کشور از زائران حسینی در مرز شلمچه مشکلات زیادی را برای زائران از جمله ماندگاری فراوان در صف انتظار برای پرداخت، سردرگمی و معطلی آنان آنهم با توجه به طی مسافت بسیار برای رسیدن به این مرز را در پی داشت که این امر سبب واکنش امامان جمعه شهرهای آبادان و خرمشهر و درخواست آنها برای پیگیری و توجه مسئولان سازمان منطقه آزاد اروند در حذف سریع دریافت عوارض خروجی در مرز شلمچه شد.