هنوز به استقلال ایده آل نرسیدم/ بازیکنان باید گرسنه گلزنی باشند

به گزارش خبرنگار مهر، وینفرد شفر پس از پیروزی دو بر صفر استقلال تهران مقابل نفت تهران در هفته یازدهم لیگ برتر با حضور در سالن کنفرانس ورزشگاه آزادی تهران گفت: بازی خوبی را انجام دادیم اما هنوز با آنچه در ذهن دارم فاصله زیادی باقی مانده است. مهم ترین موضوع روند رو به پیشرفتی است که تیم دارد.

وی افزود: من می خواهم در ابتدا از اعتمادی که هواداران در نظر سنجی برنامه تلویزیونی داشتند مبنی بر اینکه من می توانم شرایط را بهتر از قبل کنم تشکر داشته باشم. همین موضوع به من انگیزه زیادی می دهد تا با قدرت بیشتری کارم را دنبال کنم. من از این اتفاق خوشحالم و امیدوارم این کار را انجام دهم.

سرمربی تیم فوتبال استقلال خاطرنشان کرد: متاسفانه صحبت هایی شده بود که من برخی بازیکنان را نمی خواهم و آنها در لیست خروج قرار گرفته اند. اما اگر در محل تمریناتمان حاضر شوید می بینید همه بازیکنان در شرایط فوق العاده ای قرار دارند و با قدرت هر چه بیشتر کارشان را دنبال می کنند. در صحنه ای که صاحب پنالتی شدیم تک تک بازیکنان نیمکت نشین به هوا پریدند و نشان می هد که آنها درک کرده اند که یک تیم متحد هستیم.

شفر در ادامه صحبت های خود گقت: به خاطر این برد خیلی خوشحالم و عملکرد بازیکنانم را ستایش می کنم. آنها بسیار خوب بودند. خیلی خوب توانسته بودیم حریفمان را شناسایی کنیم و به هدفمان هم رسیدیم. امروز بازیکنانم با جان و دل جنگیدند و از تک تک آنها ممنونم. امید ابراهیمی نشان داد که چقدر توانایی های زیادی دارد و می تواند پس از هر بار زمین خوردن باز هم بلند شود و به جنگندگی اش ادامه دهد.

وی همچنین یادآور شد: چشمی هم به عنوان یکی از دفاع های فوق العاده خودش را نشان می دهد و شک ندارم. او یکی از بهترین دفاع های ایران خواهد شد. چشمی یک مدافع تمام عیار است که در قلب خط دفاعی مان بهترین بازی را می کند. اگر او را یک خط جلو بکشم به مشکل می خوریم و در خط دفاعی هم نمی توانیم استحکام لازم را داشته باشیم.

سرمربی استقلال گفت:مهاجمان باید گرسنه گلزنی باشند. اگر سانترها بلند باشد شانس زیادی برای گلزنی نیست. به همین دلیل بازی باید روی زمین باشد. گل اولی که به ثمر رسید از روی خوش‌شانسی ما بود.این بازیکن می‌توانست بیشتر هم گل بزند و موقعیت‌های گلزنی دیگری هم داشتیم، همه بازیکنان ما خوب بودند، باقری و جابر هم خیلی خوب بودند بعد از بازی با پرسپولیس می‌گفتند باقری شرایط خوبی نداشته اما مهم است که مربی به بازیکن شانس دوباره بدهد. اگر بازیکن با یک بازی دیگر بازی نکند اعتمادبه نفسش را از دست می‌دهد. بازیکن باید شانس دوباره بازی داشته باشد تا بهتر شود کاپیتان تیم ما امید ابراهیمی خیلی خوب بازی کرد و پنالتی هم که زد گل بود. اما داور آن را قبول نکند. توپ‌هایی که به زیر طاق دروازه می‌خورد و برمی‌گردد معمولا گل شده است اما داور این را قبول نداشت مشکلی هم نیست ما باید با قلبمان فوتبال بازی کنیم، با لبخند فوتبال بازی کنیم.

وی تصریح کرد: آنچه مهم است اینکه موقعیت‌های گلزنی خوبی داشتیم می‌دانستیم شماره 10 و 11 حریف هم روی پاس‌های بلند خیلی خوب کار می‌کنند بعد از اینکه 2 بر صفر از حریف پیش افتادیم . فشار زیادی روی بازیکنان ما بود باید پیروز می‌شدیم. من اینجا هستم تا به تیم کمک کنم تا دوباره بالا بیاید. یک قدم بلند امروز برداشتیم. می‌توانستیم گل‌های بیشتری هم بزنیم.

سرمربی استقلال در مورد لیست تیم ملی خاطرنشان کرد: مربی تیم ملی همیشه بهترین بازیکنان را انتخاب می‌کند چون می‌خواهد در جام جهانی موفق باشد. در دو سه هفته اخیر بازیکنان استقلال خوب عمل کردند. آنچه برای مربی ملی مهم است مربیان باشگاهی هستند. چون آنها بازیکن می‌سازند و در اختیار تیم ملی قرار می‌دهند امیدوارم من هم بتوانم به سرمربی تیم ملی کمک کنم.

وی در خصوص خریدهای بازیکنان جدید افزود: 2 هفته لیگ تعطیل است. قبلا هم در کنفرانس از جذب مربی جامائیکایی شنیدم باید بگویم قبل از اینکه بحثی مطرح شود اول باید در باشگاه صحبت کنیم و بعد به شما بگوییم که چه کسانی را می‌خواهیم، طبیعی است این صحبت‌ها در رسانه‌ها مطرح شود. مشکلی نیست.

شفر درباره اینکه چرا گران قیمت ها را نیمکت نشین می کند گفت: شاید منظور شما بیت سعید باشد، نمی‌دانم، برای من مهم نیست بازیکنی گران است یا ارزان همه یکسان هستند و همه را دوست دارم. هر بازیکن تعویضی که داخل می‌رود برای من مثل امید ابراهیمی است. من بازیکنی را به زمین می‌فرستم که شرایط جسمانی و کلی خوبی داشته باشد و خوب تمرین کند. از بعضی بازیکنان پرسیدم آیا شما آرام هستید که گفتند اعتماد به نفس ندارند. اعتماد به نفس در تمرین به دست می آید. آنها باید یاد بگیرند یک ضرب دو ضرب بازی کنند. ما هیچ آوانسی امروز به حریف ندادیم بازیکنان ما خیلی خوب بودند و دیدید سه بازیکنی که جلو بودند چقدر خوب یک ضرب دو ضرب می‌زدند. در حمله، دفاع و هافبک خوب بودیم. امروز شانس‌های خوب زیادی داشتیم. حسن هم امروز خوب بود نه فقط این بازیکنان بلکه همه برای اینده شانس دارند. بازیکن شماره ۱۰ ما مصدوم بود اما امروز برگشت و کارش را خیلی خوب انجام داد.

وی درمورد بازگشت جباروف به ترکیب اصلی گفت: او بازیکن حرفه‌ای و خوبی است اما روی توپ‌های بلند کارایی ندارد. بنابراین باید روی پاس‌های کوتاه کار کند و در حمله هم به جابر اضافه می‌شد. او بازیکن قدرتمندی است امروز خسرو حیدری کاپیتان تیم ما هم بیرون بود اما من دیدم که به بازیکنان می‌گفت چه کنند این همان روحیه تیمی است که من می‌خواهم. من به حیدری گفتم می‌خواهیم 4-3-3 بازی ‌کنیم. او امروز مانند روزی که در زمین بود حرص و جوش می‌خورد و با بازیکنان صحبت می‌کرد من به شما گفته بودم که پشت سرم هم چشم دارم.

سرمربی استقلال در پایان درباره بازگشت روحی تیمش پس از شکست در دربی گفت: به بازیکن‌ها گفتم ایران یک کشور سطح بالایی است اما تا نبازیم نمی‌توانیم برنده شویم ما در تمرین هم مثل امروز در زمین مسابقه کار کردیم و در تمرین هم لبخند زدیم. در دربی هم اگر داور به اشتباه به بازیکن پرسپولیس کارت زرد نمی‌داد پرسپولیس ده نفره می‌شد و بازی مقابل تیم ده نفره راحت است و شاید برنده می شدیم.