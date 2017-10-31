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۹ آبان ۱۳۹۶، ۲۰:۲۴

بشار الجعفری: آماده مشارکت در نشست گفتگوهای ملی سوریه هستیم

بشار الجعفری: آماده مشارکت در نشست گفتگوهای ملی سوریه هستیم

رئیس هیات شرکت کننده سوریه در مذاکرات آستانه ۷ ضمن اشغالگر توصیف کردن نیروهای خارجی که بدون اجازه دمشق در این کشور حضور دارند به آمادگی کشورش برای شرکت در نشست گفتگوهای ملی اشاره کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، بشار الجعفری رئیس هیئت شرکت کننده سوریه در مذاکرات آستانه۷ اعلام کرد: ما دیدارهای مفید و سازنده ای با هیات های ایرانی و روسی داشتیم و آنچه در آستانه ۶ اجرا شده است را مورد رایزنی قرار دادیم.

وی افزود: با هر نیرویی که بدون موافقت دولت سوریه وارد اراضی سوریه شود برخورد خواهد شد و این نیروها اشغالگر محسوب می شوند. حضور نیروهای خارجی در اراضی سوریه بدون موافقت دولت به مثابه اشغالگری است.

الجعفری تاکید کرد: فرصت مناسبی برای برگزاری نشست گفتگوهای ملی باتوجه به شرایط میدانی حاصل شده است.

وی افزود: به جای پایبندی طرف ترکیه ای به جنگ با جبهه النصره به موجب آستانه ۶ با آن همکاری کرده است و این نقض محسوب می شود.

الجعفری گفت: ما آماده مشارکت در نشست گفتگوهای ملی سوریه هستیم. هر نقش سازمان ملل بر اساس بی طرفی مورد خوشایند ما است. نشست گفتگوهای ملی نتیجه گفتگوها و هماهنگی میان ما و روسیه است.

کد مطلب 4130988

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