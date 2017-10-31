بشار الجعفری: آماده مشارکت در نشست گفتگوهای ملی سوریه هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، بشار الجعفری رئیس هیئت شرکت کننده سوریه در مذاکرات آستانه۷ اعلام کرد: ما دیدارهای مفید و سازنده ای با هیات های ایرانی و روسی داشتیم و آنچه در آستانه ۶ اجرا شده است را مورد رایزنی قرار دادیم.

وی افزود: با هر نیرویی که بدون موافقت دولت سوریه وارد اراضی سوریه شود برخورد خواهد شد و این نیروها اشغالگر محسوب می شوند. حضور نیروهای خارجی در اراضی سوریه بدون موافقت دولت به مثابه اشغالگری است.

الجعفری تاکید کرد: فرصت مناسبی برای برگزاری نشست گفتگوهای ملی باتوجه به شرایط میدانی حاصل شده است.

وی افزود: به جای پایبندی طرف ترکیه ای به جنگ با جبهه النصره به موجب آستانه ۶ با آن همکاری کرده است و این نقض محسوب می شود.

الجعفری گفت: ما آماده مشارکت در نشست گفتگوهای ملی سوریه هستیم. هر نقش سازمان ملل بر اساس بی طرفی مورد خوشایند ما است. نشست گفتگوهای ملی نتیجه گفتگوها و هماهنگی میان ما و روسیه است.