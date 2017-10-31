به گزارش خبرنگار مهر، سید موسی خادمی در بازدید از واحدهای اقتصادی و پروژه های در حال اجرای مرکز لرستان در سخنانی با اشاره به اینکه برخی از پروژه های خرم آباد متاسفانه از سالها پیش متوقف مانده اند اظهار داشت: یکی از این پروژه ها کارخانه سیمان بوده که حیف است این پروژه در این حالت بماند.

وی با بیان اینکه بحث اصلی این پروژه انجام شده که آن هم تامین ارز و وارد کردن دستگاهها از خارج است گفت: مشکل این پروژه اختلاف نظر بین بانک، سرمایه گذار و شرکا است که این امر موجب شده که کار متوقف شود.

استاندار لرستان با تاکید بر اینکه باید تلاش کنیم که این مشکلات حل شوند ادامه داد: در این راستا مقرر شد که جلسه ای برگزار شود و موضوع را حل و فصل کنیم چرا که بخش اصلی کار در این زمینه انجام شده و باید تصمیم گیری شود که چه کاری باید برای این پروژه انجام داد.

خادمی در ادامه سخنان خود با اشاره به به دو پروژه نیروگاهی در مرکز لرستان گفت: یکی از این طرح ها، نیروگاه ۵۰۰ مگاواتی بوده که از سال ها پیش متوقف شده و تلاش های متعددی طی چند ماه اخیر برای اجرای آن صورت گرفته که خوشبختانه بحث فاینانس آن حل شده و در حال اجرای مقدمات در این زمینه هستند و امیدواریم با پرداخت منابع ارزی به پروژه در آینده نزدیک عملیات اجرایی این نیروگاه مجدد شروع شود.

وی همچنین با اشاره به نیروگاه ۸۹۰ مگاواتی خرم آباد نیز گفت: این نیروگاه مقرر است که توسط وزارت نیرو در خرم آباد احداث شود که کلنگ آن زده شده و تصمیم به اجرای آن گرفته اما مشکلاتی در اجرای آن وجود دارد که باید پیگیری صورت گیرد و زودتر عملیات اجرایی این پروژه نیز آغاز شود.

استاندار لرستان تاکید کرد: اگر این دو نیروگاه در خرم آباد به همراه تعدادی از پروژه خرد حوزه برق به بهره برداری برسند نه تنها لرستان از برق مطمئنی برخوردار خواهد بود و کمک می کند به توسعه بخش صنعت و کشاورزی، بلکه بخش عمده ای از نیازهای استان های همجوار را می توانیم تامین کنیم.

خادمی همچنین با اشاره به کارخانه لاستیک سازی خرم آباد نیز گفت: مشکلات منابع ارزی این پروژه تا حدودی حل شده اما یک سری اشکالات و اختلاف نظرهایی با بانک دارد که رفع آنها از طریق بانک مرکزی صنعت و معدن در دستور کار قرار می گیرد.

وی با بیان اینکه با بهره برداری رساندن این تعداد پروژه در مرکز لرستان بین چهار تا پنج هزار شغل به صورت مستقیم ایجاد می شود گفت: در این راستا باید تلاش کنیم این پروژه های نیمه تمام را به نتیجه برسانیم چرا که منجر به کارهای خیلی بزرگ در استان خواهد شد.