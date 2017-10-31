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۹ آبان ۱۳۹۶، ۲۱:۰۳

دبیر شورای اربعین استان ایلام خبر داد:

تمام راه های ایلام باز است

تمام راه های ایلام باز است

ایلام-دبیر شورای اربعین استان ایلام گفت: تردد زائران در مرز مهران به سهولت و آسانی انجام می پذیرد.

به گزارش خبرنگار مهر،  سرهنگ جلال میرزا بیگی امروز در جمع خبرنگاران گفت: تمام راه های مواصلاتی استان باز و تردد در آنها روان است. 

وی افزود از روز گذشته تا به امروز حدود ۲۲۰ هزار تردد زمینی در پایانه مرزی مهران داشته ایم و نسبت به سال گذشته مشکلات کمتری وجود دارد. 

سرهنگ میرزا بیگی با اشاره به اینکه تردد زائران به سهولت و آسانی انجام می پذیرد، تصریح کرد: با توجه به اینکه مرز مهران از لحاظ امنیتی و نزدیکی به عتبات عالیات ویژگی های خوبی را داراست مردم کشور مرز مهران را برای پیاده روی اربعین سالار و سرور شهیدان اباعبدا..الحسین(ع) انتخاب می کنند. 

دبیر شورای اربعین استان ایلام تصریح کرد: دغدغه های مسئولان ،مردم و نیروی انتظامی در سالهای گذشته ساماندهی پارکینگ های شهر مهران بوده است. 

وی با اشاره به این که در سالهای گذشته مردم مهران هم مهمان نوازان خوبی بودند و هم خوب از خودرو های زائران مواظبت می کردند گفت:افراد سودجویی بودند که در خارج از شهر مهران بعد از اخذ پول از زائران خودروهای آنها را بلاتکلیف رها کردند که امسال این موارد کنترل و پارکینگ ها ساماندهی شدند. 

معاون هماهنگ گننده فرماندهی انتظامی استان ایلام گفت:امسال نیروی انتظامی ساماندهی پارکینگ های اربعین و دانشگاه آزاد و دیگری مجموعه پارکینگ های که مردم در اطراف منزلشان ساماندهی کرده بودند را برعهده داشت. 

سرهنگ میرزابیگی در پایان گفت: در پارکینگ اربعین ۱۶ الزام مصوب که مهمترین آن زیر ساخت و امنیت بوده و ظرفیت آنها نیز مشخص شده است. 

کد مطلب 4131014

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