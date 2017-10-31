به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه «میلیتری تایمز»، مقامات نظامی آمریکا در منطقه ادعا می کنند که کشور چین تمرین بمباران اهداف آمریکا در اراضی جزیره گوام- از قلمروهای آمریکا- را تمرین می‌کند، یکی از اقداماتی که موجب شده نیروهای آمریکا علیرغم فعالیت های هسته ای کره شمالی، چین را به عنوان خطرناک‌ ترین تهدید بالقوه در منطقه اقیانوس آرام در نظر بگیرند.

بر این اساس، افزون بر تقویت حضور نظامی که چین در جزایر مصنوعی خود واقع در دریای چین جنوبی داشته است، پکن به تقویت ناوگانی از جنگنده‌های خود برای انجام عملیات های روزانه بر فراز دریای چین جنوبی، شرقی و فراتر از آن اقدام کرده است.

به گزارش «میلیتری تایمز»، مقامات نظامی آمریکا تأکید کرده اند که چین حتی اقدامات غیرنظامی دیگری را نیز با هدف دشوارسازی عملیات آمریکا در منطقه و دفاع از متحدانش در آینده به انجام رسانده است.

در ادامه این گزارش آمده است که مقامات نظامی آمریکا اطلاعات درباره رفتارهای تنش آفرین چین را در اختیار گزارشگرانی قرار داده اند که همراه با ژنرال «جوزف دانفورد» رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا سفر کرده اند.