به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، حزب الله لبنان با صدور بیانیه ای حمله رژیم صهیونیستی به تونلی در غزه را که به شهادت شماری از فلسطینی ها منجر شد، محکوم کرد.

در بیانیه حزب الله لبنان آمده است: این تجاوز جدید رژیم صهیونیستی خوی وحشی گری و جنایتکارانه رژیم صهیونیستی و ادامه هدف قرار گرفتن ملت فلسطین از سوی این رژیم را نشان می دهد و این در حالی است که برخی تلاش می کنند که این رژیم را به عنوان دوست اعراب جلوه دهند و در راستای عادی سازی روابط با آن گام بردارند.

حزب الله بیان کرد: به طور حتم این قبیل اقدامات و حملات هرگز عزم گروههای مقاومت را در ادامه جهاد ضد اشغالگران برای آزادی اراضی مقدس فلسطین و حمایت از ملت عزیز آن سست نخواهد کرد.

در این بیانیه، حزب الله لبنان همبستگی کامل خود را جنبش های جهاد اسلامی و حماس و ملت مظلوم فلسطین در غزه در برابر تجاوز رژیم صهیونیستی که مورد حمایت آمریکا و با سکوت سازمان ملل و جامعه بین المللی روبر است، اعلام کرده است.

حزب الله لبنان بیان کرد: حمایت از تجاوز و حمله و سکوت در قبال آن شراکت با اشغالگر در محاصره ساکنان غزه و گرسنه نگه داشتن آنهاست.