تعداد نیروهای بخش امضای روادید دو برابر شد/ افزایش سرعت کار

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی کریمی در سخنانی با اشاره به اینکه تا شب گذشته یک میلیون و ۸۳۰ هزار روادید توسط دفاتر عراقی و سرکنسولگری ها صادر و تحویل دفاتر زیارتی شد، اظهار داشت: امروز ظهر ستاد اربعین جلسه داشت و تمامی مسائل مهم اربعین را مرور کردیم.

وی با بیان اینکه خوشبختانه کارها بسیار خوب پیش می رود گرچه کار سنگین است، تصریح کرد: تعداد زیاد زوار باعث شده یک مقدار برخی کارها مثل صدور ویزا یا گذرنامه ها در برخی جاها کند باشد اما فرآیند بسیار خوب و روان است.

رئیس اداره گذرنامه و روادید وزارت امور خارجه با تاکید بر اینکه در یکی دو شهر مشکل صدور روادید را داشتیم که برطرف شد، افزود: سفیر عراق تدبیری داشتند که بر اساس درخواست ما انجام شد و تعداد کسانیکه روادید مردم را در دفاتر امضا می کردند دو برابر شد و سرعت کار صدور ویزاها بالا رفت.

کریمی با بیان اینکه در شهرستان ها دیگر مشکل جدی در صدور ویزا وجود ندارد، تصریح کرد: این روزها برای دریافت ویزا آخرین فرصت است؛ مردم دریافت ویزا را به روزهای آخر یا لب مرز موکول نکنند چراکه در مرز هیچ امکاناتی برای صدور ویزا نیست.

وی با اشاره به اینکه امروز بیش از ۳۷ هزار روادید برای اتباع افغانستانی صادر شده بود که به مراکز استان ها فرستاده شد، ادامه داد: خیلی از اتباع افغانستانی هم خودشان را به مرز شلمچه رسانده اند و به کربلا عازم شده اند.

رئیس اداره گذرنامه و روادید وزارت امور خارجه افزود: ۴۰ هزار درخواست روادید از سوی اتباع افغانستانی داریم که امیدواریم تا روز شنبه تمام شوند.