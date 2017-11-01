کردستان قهرمان مسابقات قهرمانی بوکس بزرگسالان کشور شد

به گزارش خبرنگار مهر، بیست و هفتمین دوره مسابقات بوکس قهرمانی بزرگسالان کشور انتخابی تیم ملی و یادواره ۵۴۰۰ شهید کردستان شامگاه روز نهم آبان ماه با شناخت نفرات و تیم های برتر به پایان رسید.

در این دوره از مسابقات بیش از ۳۰۰ بوکسور در قالب ۳۳ تیم از سراسر کشور به مدت پنج روز بر روی رینگ رفتند و با هم به رقابت پرداختند.

تیم استان کردستان به عنوان یکی از شگفتی سازترین تیم ها در مسابقات بوکس قهرمانی بزرگسالان کشور مطرح شد و توانست از ۱۰ وزن رقابت ها هفت بوکسور آن به دیدار فینال و پایانی راه یابند.

در پایان این مسابقات، در اوزان ۴۹ کیلوگرم جعفر ناصری از خوزستان، ۵۲ کیلوگرم رضا سلیمانی فر از کهگیلویه و بویراحمد، ۵۶ کیلوگرم سجاد محمدپور از تهران، ۶۰ کیلوگرم آرمین امجدیان و ۶۴ کیلوگرم دانا اسماعیل زاده از کردستان، ۶۹ کیلوگرم بیژن کسائی پور از کرمانشاه، ۷۵ کیلوگرم سجاد محرابی از البرز، ۸۱ کیلوگرم سیاوش امیدی از خوزستان، ۹۱ کیلوگرم محمد عزیزی از آذربایجان غربی و به اضافه ۹۱ کیلوگرم ایمان رمضان پور از مازندران نشان طلا را بر گردن آویختند.

در نتیجه تیمی، تیم کردستان با کسب دو نشان طلا و پنج نقره با اقتدار بر سکوی نخست ایستاد، خوزستان و تهران به ترتیب جایگاه های دوم و سوم را به خود اختصاص دادند.

همچنین سجاد یوزی، سینا عبدالملکی، حسین دانشور، سیامک قربانی و فرهاد عزیزی دیگر بوکسورهای کردستانی مدال نقره این دوره از رقابت ها را کسب کردند.

بیژن عبدالملکی، محمد ملایی و بختیار وطنی مربیگری تیم کردستان را در این مسابقات به عهده داشتند و خسرو مطهری سرپرستی کاروان استان را بر عهده داشت.

بیست و هفتمین دوره مسابقات بوکس قهرمانی بزرگسالان کشور انتخابی تیم ملی یادواره ۵۴۰۰ شهید کردستان طی روزهای پنجم تا نهم آبان ماه در مجموعه ورزشی آزادی سنندج برگزار شد.