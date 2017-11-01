نصرت الفتیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اعزام تیم جودو استانهمدان به مسابقات قهرمانی کشور اظهار داشت: تیم جودو استانهمدان برای حضور در مسابقات قهرمانی کشور در رده سنی جوانان به مدت سه روز به استان زاهدان شهرستان سیستان و بلوچستان اعزام میشود.
وی افزود: تیم جودو استانهمدان به مربیگری عمران قراگوزلو و سرپرستی محمد محمدی در این مسابقات حاضر میشود.
سرپرست هیئت جودو استانهمدان با اشاره به اسامی جودوکاران همدانی گفت: علی عبدالملکی در وزن ۵۵- کیلوگرم، علیرضا اسماعیلی در وزن ۸۱- کیلوگرم، محمدمهدی آقا مولایی در وزن ۶۰ –کیلوگرم و محمدرضا منصوریان در وزن ۹۰- کیلوگرم نفرات اعزامی تیم همدان هستند.
الفتیان عنوان کرد: همچنین میلاد احمدی در وزن ۶۶- کیلوگرم، مهدی اسدی در وزن ۷۳- کیلوگرم، مهدی سرمدی در وزن ۱۰۰- کیلوگرم، امیرمحمد بهمنی در وزن ۱۰۰+کیلوگرم و محمد نبی پور در وزن ۶۰-کیلوگرم دیگر نفرات تیم همدان را تشکیل میدهند.
وی با اشاره به فعالیت هیئتهای شهرستانی بیان کرد: شهرستانهای تویسرکان، نهاوند، بهار و ملایر از شهرستانهای فعال هستند و در برنامه توسعه این هیئت توجه و فعال کردن سایر شهرستانهای استان مدنظر است.
سرپرست هیئت جودو استانهمدان عنوان کرد: شهرستانها از بازوان توانمند هیئت هستند و باید از پتانسیل استان استفاده کرد.
سرپرست هیئت جودو استانهمدان با اشاره به ورزشکاران سازمانیافته این رشته گفت: ۸۰۰ نفر ورزشکار سازمانیافته در جودو همدان فعالیت میکنند که از این تعداد حدود ۲۷۰ نفر را بانوان تشکیل میدهند.
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