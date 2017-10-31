همه اقدامات برای بازگشایی مرز خسروی انجام شده است

سردار حبیب الله جان نثار در گفت و گو با خبرنگار مهر مستقر در مرز چذابه اظهار کرد: همه دستگاه ها، سازمان ها و مردم تلاش می کنند تا در ایام اربعین کاری را انجام و به نحو خود در ثواب این ایام سهیم شوند.

وی افزود: مردم تلاش می کنند تا بتوانند در این راهپیمایی عظیم جهانی و این همایش اربعین حسینی شرکت کنند؛ آنهایی که توان شرکت ندارند نیز با برپایی موکب به زائران و راهیان عتبات عالیات کمک می کنند.

فرمانده یگان ویژه نیروی انتظامی کشور تصریح کرد: دستگاه و سازمان های مختلفی در ستاد اربعین متولی مسئولیت های اسکان، تغذیه و ترابری هستند ولی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی متولی و مسئول تأمین کننده امنیت مردم است.

سردار جان نثار بیان کرد: کمیته امنیتی ـ انتظامی مسئولیت تأمین امنیت، آرامش، آسایش و ثبت قانونی ورود و خروج افراد از کشور را برعهده دارد؛ مسئولیت این کمیته نیز با نیروی انتظامی است.

وی ادامه داد: در این کمیته سه محور کنترلی طراحی شده که مرحله اول کنترل از مبدأ، مرحله دوم کنترل در تمام جاده ها و مسیرهای منتهی به چهار مرز کشور و همچنین آخرین مورد کنترل از شهرهای منتهی به پایانه های مرزی است که وظیفه کنترل این بخش با یگان ویژه نیروی انتظامی است.

فرمانده یگان ویژه نیروی انتظامی کشور خبر داد: یگان ویژه با طراحی گیت های کنترلی در مرزها این کار را انجام می دهد؛ در مرز شلمچه سه گیت کنترلی، در مرز چذابه سه گیت کنترلی، در مرز مهران پنج گیت کنترلی و در نهایت در مرز خسروی نیز سه گیت کنترلی راه اندازی شده است. البته این گیت ها در مسیر شهرهای منتهی به پایانه مستقر شده اند.

سردار جان نثار اضافه کرد: این گیت های کنترلی برای آرامش، آسایش، امنیت و آسودگی خیال مردم فعالیت می کنند تا مردم در تراکم جمعیت قرار نگیرند چون برخی افراد بدون مدرک در مسیر منتهی به مرزها مستقر می شوند و این مسئله زحمت مردم و نیروی انتظامی را دوچندان می کند.

وی یادآور شد: همه این تلاش ها، زحمات و خدمات برای آرامش مردم هست تا بتوانند در آسایش کامل با خروج قانونی (در دست داشتن اسناد و مدارک) به سمت کربلا حرکت و در این راهپیمایی عظیم شرکت کنند.

فرمانده یگان ویژه نیروی انتظامی کشور اظهار کرد: تمام دغدغه های ما در نیروی انتظامی تأمین امنیت مردم در طول شهرها، جاده ها و به ویژه این راهپیمایی عظیم است که مردم با هر وسیله ای از شهرهای مختلف به سمت مرزها در حرکت هستند.

سردار جان نثار با تأکید بر تلاش نیروی انتظامی برای آسودگی خیال زائران حسینی خبر داد: مرز خسروی فعلا بسته است ولی در این سه مرز نیروهای راهور، انتظامی، پیشگیری، یگان ویژه مرزبانی بسیج شده و آماده باش هستند تا به مردم خدمت رسانی کنند.

وی عنوان کرد: همه اقدامات و تلاش های ما برای زیرساخت ها، آمادگی گیت ها و تمام تسهیلات لازم برای عبور از مرز خسروی از طرف ایران انجام شده است و طرف عراقی هم قول بازگشایی مرز را داده بود اما یک سری معذوریت ها و محدودیت های امنیتی دارند.

فرمانده یگان ویژه نیروی انتظامی کشور ادامه داد: از طرف ایران همه اقدامات برای بازگشایی مرز خسروی انجام شده ولی طرف عراقی هنوز نسبت به بازگشایی این مرز اقدام نکرده است.

سردار جان نثار در پایان گفت: به عنوان خادم زائران امام حسین افتخار می کنیم و خدا را شاکریم که خدا این توفیق را به ما داده که خادم زائران حسینی در رفت و در بازگشت نیز زائر زائران حسینی هستیم.

