به گزارش خبرنگار مهر، رشید حیدریمقدم عصر سه شنبه در نشست کارشناسان بهداشت محیط استان همدان از ایجاد مکانی برای مرکز طب تسکینی حمایتی در همدان خبر داد و گفت: برای ایجاد فضا و مکانی مناسب در بیمارستان امام خمینی(ره) همدان به عنوان مرکز طب تسکینی حمایتی، قول مساعد داده اند.
رشید حیدریمقدم پیگیری لازم برای تشکیل تیم مراقبتی و حمایتی را خواستار شد و از عقد تفاهمنامه با مرکز پیشگیری و کنترل سرطان آلا در آینده نزدیک خبر داد و افزود: آموزش تیم در قالب تفاهمنامه انجام میشود.
وی با بیان اینکه ایران دارای منابع محدود و مشکلات زیاد است و باید برای بهبود وضع کشور تلاش کرد، گفت: برای دستیابی به هدف باید از تجربههای کشورهای پیشرفته استفاده کرد.
معاون امور اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی همدان با اشاره به حاکمیت داشتن خیریهها و سمنها در کشورهای توسعهیافته گفت: براساس تجربه هر جا ردپایی از دولت بوده به جایی نرسیده ایم و باید نگاهها به سمت استفاده از ظرفیت تشکلها و سازمانهای مردم نهاد تغییر یابد.
وی افزود: باید با بهرهگیری از ظرفیتهای موجود و با رهبری واحد، برای کاهش درد مردم تلاش کرد تا افراد در قالب تیم مراقبتهای حمایتی به زندگی عادی برگردند.
رئیس حوزه ریاست دانشگاه علوم پزشکی همدان نیز در مورد اهمیت طب تسکینی حمایتی از بیماران صعب العلاج مطالبی بیان کرد و در نظر گرفتن تیمی در دانشگاه برای مراقبتهای تسکینی حمایتی را خواستارشد.
غلامحسین فلاحینیا گفت: با تشکیل این تیم میتوان در قالب طرح کارورزی از ظرفیت دانشجویان رشتههای مرتبط در واحد حمایتی تسکینی استفاده کرد.
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