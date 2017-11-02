به گزارش خبرنگار مهر، در این هفت روز که ورزش ایران با عباس زندی تنها بازمانده کاروان ایران در المپیک ۱۹۴۸ وداع کرد، بسکتبالیست های دختر ایرانی اولین حضور بین المللی خود را با کسب عنوان چهارم آسیا به پایان رساندند و تیم سه به سه بانوان هم ۶ پله در رنکینگ جهانی صعود کرد، تیم ملی جودو با حفظ سنت همیشگی تنها یک مدال از رقابتهای گراند اسلم امارات کسب کرد و کاراته ایران در جمع چهار تیم برتر جهان قرار گرفت.

این هفته برای استقلال که نخستین برد خود با شفر در لیگ برتر را جشن گرفت خیلی خوب بود به خصوص با وعده ای که توسط نوبخت و مبنی بر پرداخت بدهی سرخابی ها از طرف دولت مطرح شد.

مهمترین اتفاقات و رویدادهای این هفت روز ورزش به شرح زیر است:

کاپیتان تیم ملی فوتبال ساحلی کاندیدای بهترین بازیکن جهان شد

اسامی سه نامزد دریافت عنوان برترین بازیکن جهان در یکسال اخیر از سوی سازمان جهانی فوتبال ساحلی اعلام شد. بر این اساس و طبق آرای سرمربیان و کاپیتان های تیم های ملی جهان، نام محمد احمدزاده کاپیتان تیم ملی فوتبال ساحلی ایران در کنار «برونو ژاویر» و «مائوریسینیو» دو بازیکن تیم ملی برزیل قرار گرفته است. محمد احمدزاده پیش از این عنوان برترین بازیکن جام جهانی ۲۰۱۷ باهاما را کسب کرده است. همچنین پیمان حسینی و محمدحسین میرشمسی نیز به ترتیب در جمع سه نامزد نهایی برترین دروازه بان و مربی سال جهان قرار گرفته اند. نفرات منتخب نهایی در مراسم گالا فوتبال ساحلی در شب پایانی رقابتهای جام بین قاره ای جهان (سیزدهم آبان) اعلام خواهند شد.

عنوان چهارمی بسکتبالیست های دختر ایران در آسیا

تیم بسکتبال دختران ایران که برای نخستین بار در رقابت های قهرمانی آسیا و در مسابقات دسته دوم رقابت های قهرمانی آسیا شرکت کرد بود، شنبه گذشته با کسب عنوان چهارم به کار خود در این رقابت ها پایان داد. این تیم در مرحله رده بندی مقابل قزاقستان باخت و صاحب این عنوان شد. تیم بسکتبال دختران ایران پیش از دیدار ایران تیم های نپال و سریلانکا (مرحله گروهی) و مالدیو (مرحله یک چهارم) را شکست داده بود اما در مصاف با هند (مرحله گروهی) و مالزی (نیمه نهایی) نتیجه را واگذار کرده بود.

تیم ملی جودو سنت شکنی نکرد

تیم ملی جودو که طی ماه های گذشته حضور در تورنمنت های مختلف را با یک نشان برنز به پایان می رساند، کار خود در رقابتهای گراند اسلم امارات را نیز تنها با یک مدال برنز به پایان رساند. تیم ملی جودو ایران در این رقابتها ۶ نماینده داشت. برای تیم ملی ایران در این رقابتها تنها سعید ملایی موفق به کسب مدال برنز شد.

تیم ملی بسکتبال با ویلچر ایران نایب قهران آسیا و اقیانوسیه شد

دیدار نهایی مسابقات بسکتبال با ویلچر قهرمانی آسیا و اقیانوسیه شنبه گذشته در چین برگزار شد که طی آن تیم ملی استرالیا مقابل تیم ملی کشورمان به برتری ۸۰ بر ۵۴ دست یافت و قهرمان شد. تیم ملی بسکتبال با ویلچر کشورمان با شکست در این دیدار به عنوان نایب قهرمانی بسنده کرد. این تیم پیش از این با صعود به جمع چهار تیم برتر صاحب سهمیه جهانی نیز شده بود. ملی پوشان بسکتبال با ویلچر ایران در مرحله گروهی این مسابقات مقابل عربستان، نیوزلند و تایلند هم صاحب برتری شدند، در مرحله یک چهارم نهایی چین را شکست دادند و سپس با غلبه بر ژاپن فینالیست شدند.

سرپرست کاروان ایران در بازی های المپیک زمستانی معرفی شد

طبق تصمیم هیات اجرایی کمیته ملی المپیک رئیس فدراسیون اسکی سرپرستی کاروان اعزامی به بازی های المپیک زمستانی را بر عهده خواهد داشت. این بازی ها اسفندماه سالجاری در پیونگ چانگ کره جنوبی برگزار می شود.

کاراته ایران در جمع پنج تیم برتر جهان

رقابتهای کاراته قهرمانی رده های سنی جهان در حالی یکشنبه شب در اسپانیا به پایان رسید که تیم ایران با کسب ۲ طلا، ۲ نقره و ۶ برنز بعد از تیم های ژاپن، مصر، ترکیه و اسپانیا در جایگاه پنجم جهان ایستاد. در جریان این رقابت ها که با حضور ۱۷۱۰ کاراته کا از ۱۰۹ کشور در تنریف برگزار شد کاراته ایران توسط باربد صداقت و آویشن باقری مدال طلا گرفت، مجید نیکوهمت و سارا بهمنیار مدال نقره گرفتند و احمدرضا محمودی، حدیثه جمال، کاتای تیمی نوجوانان (عرفانه مساح، یگانه شهپری و گلناز شاهزیدی)، علیرضا فرجی، قاسم خوبرو و مهدی قراری زاده هم صاحب مدال برنز شدند.

مدال آوری خواهران دوقلوی ایرانی در کاپ جهانی ماراتن آب های آرام

طی این هفت روز ورزش مسابقات کاپ جهانی ماراتن آبهای آرام با حضور ۴ قایقران ایران در شانگهای چین برگزار شد که در نهایت حاصل تلاش نمایندگان کشورمان کسب دو مدال نقره و برنز توسط دختران بود. در بخش ماراتن مسافت طولانی ۱۶ کیلومتر ساغر خاقانی در رده دوم قرار گرفت و صاحب مدال نقره شد . در همین ماده ساقی خاقانی دیگر قایقران ایران نیز جایگاه سوم را از آن خود کرد و مدال برنز را بدست آورد. در ماراتن مسافت کوتاه ۴ کیلومتر نیز ساقی خاقانی با اختلاف بسیار کم در رده چهارم ایستاد و پدیده پهلوان زاده رده هفتم را به خود اختصاص داد.

ورود وزیر ورزش به پرونده اسپانسر فوتبال و دستور برای پیگیری آن

فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ درحالی تبلیغات محیطی فوتبال را در ابتدای لیگ هفدهم به یک شرکت واگذار کرده اند که برای این انتخاب هیچ مزایده ای برگزار نشد و هنوز به طور رسمی اعلام نشده که اصلا قراردادی در این زمینه منعقد شده یا خیر؟ طبق پیگیری های خبرنگار مهر تا به امروز حدود ۵ میلیارد تومان از طرف این اسپانسر به فوتبال پرداخت شده که بوده که بخش عمده این مبلغ هم برای دستمزد کی روش و پاداش بازیکنانش پرداخت شده است. در هر صورت اوضاع بحرانی مالی باشگاه ها خصوصا چهار نماینده ایران در لیگ قهرمانان آسیا علاوه بر مسئولان فدراسیون و سازمان لیگ، مسعود سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان را هم حساس کرده و وی دستور پیگیری این موضوع را داده است.

درگذشت تنها بازمانده المپیک ۱۹۴۸ لندن

در این هفت روز ورزش عباس زندی یکی از پیشکسوتان و پهلوانان نامدار و قهرمان اسبق کشتی آزاد جهان درگذشت. پهلوان عباس زندی دارنده مدال طلای قهرمانی جهان در سال ۱۹۵۴ ، طلای بازی‌های آسیایی در سال ۱۹۵۸ و سرمربی تیم‌ ‌ملی کشتی آزاد ایران در المپیک‌های ۱۹۶۴ توکیو و ۱۹۶۸ مکزیکو سیتی، مدتها به دلیل بیماری و کهولت سن در بخش مراقبت‌های ویژه‌ ( ICU ) بیمارستان بستری بود. مراسم تشییع زندی که تنها بازمانده المپیک ۱۹۴۸ بود، سه شنبه برگزار شد.

صعود ۶ پله ای بسکتبال بانوان در رنکینگ جهانی

بر اساس رنکینگ فدراسیون جهانی بسکتبال در بخش بانوان، تیم سه به سه کشورمان ۶ پله صعود کرده و در ده بیست و دوم جهان ایستاده است. این تیم بر اساس رنکینگ جدید منتشر شده پنجمین تیم آسیایی است. تیم بسکتبال سه به سه بانوان بعد از ۳۸ سال برای نخستین بار در بازی های داخل سالن آسیا (عشق آباد) شرکت کرد. این تیم در این رقابت ها به عنوان پنجم دست یافت.

نایب قهرمانی مقصودلو در جام پایتخت شطرنج

دومین دوره مسابقات شطرنج بین المللی جام پایتخت پس از ۹ روز رقابت میان ۴۳۰ بازیکن امروز با قهرمانی شطرنجباز روسیه به پایان رسید. در پایان این رقابت ها «آنتون دمچنکو» با ۷ امتیاز قهرمان شد. پرهام مقصودلو نیز با همین امتیاز در دوم ایستاد و نایب قهرمان شد.

متهم کیست؟

در این هفت روز ورزش فدارسیون تیر و کمان از رای قطعی دادگاه تجدید نظر در رابطه با پرونده جعل امضای کریم صفایی در این فدراسیون خبر داد و اینکه بر اساس حکم صادر شده، مدیر تیم های ملی و مسئول کمیته روابط بین الملل فدراسیون که پیش از این در پرونده متهم شده بودند از اتهام تبرئه شدند. بدین ترتیب پرونده جنجالی تیر و کمان پس از پنج سال مختومه اعلام شد در حالی که مشخص نشد بالاخره چه کسی از طرف رئیس پیشین فدراسیون تیر و کمان به فدراسیون جهانی ایمیل زده و پایان دوره چهار ساله ریاست وی را اعلام کرده است.

وعده دولت به سرخابی ها

محمد باقر نوبخت در این هفت روز ورزش با تاکید بر اینکه دولت اجازه نمی دهد برای استقلال و پرسپولیس مشکلی ایجاد شود، گفت: بدهی این دو باشگاه را دولت تقبل می کند تا برای آنها مشکلی ایجاد نشود. استقلال و پرسپولیس سرمایه های ورزش کشور هستند و ما اجازه نمی دهیم این دو باشگاه که میلیون ها هوادار دارند دچار مشکل شوند.

اولین برد استقلال با شفر در لیگ برتر

هفته یازدهم لیگ برتر فوتبال سه شنبه با برگزاری پنج دیدار آغاز شد که طی آن پرسپولیس در کرج با ۲ گل سایپا را شکست داد و با وجود برتری یک بر صفر پیکان برابر سپاهان در صدر جدول رده بندی باقی ماند. استقلال هم در ورزشگاه آزادی با دو گل مقابل نفت به برتری دست یافت. این نخستین برد استقلال با شفر در لیگ برتر بود. در دیگر دیدارهای این روز از رقابت ها دیدار تراکتورسازی با ذوب آهن با تساوی بدون گل به پایان رسید و دو تیم پدیده و فولاد خوزستان هم به تساوی ۲ بر ۲ دست یافتند.

دودیدار این هفته از مسابقات نیز پنجشنبه برگزار شد که طی آن تیم فوتبال پارس جنوبی با برتری سه بر یک برابر سپیدرود صدر جدول را از پرسپولیس پس گرفت و استقلال خوزستان هم دو بر یک سیاه جامگان مشهد را شکست داد.