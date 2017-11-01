برنامه ویژه دولت برای فولاد/از تشکیل ستاد ویژه تا تاسیس کنسرسیوم

مهدی کرباسیان در گفتگو با خبرنگار مهر از تشکیل ستاد ویژه در دولت برای پیگیری مسائل و مشکلات صنعت فولاد خبر داد و گفت: اولین جلسه این ستاد به زودی برگزار خواهد شد؛ به این معنا که دولت تلاش دارد تا با ایجاد هماهنگی میان اجزای زنجیره تولید فولاد از سنگ‌آهنی ها گرفته تا صادرکنندگان فولاد، زمینه‌ساز جهش در تولید و صادرات شود.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین با اشاره به فاینانس‌هایی که توافق‌نامه‌های آن ظرف ماههای گذشته از سوی دولت با سایر کشورهای دنیا به امضا رسیده، خاطرنشان کرد: توافق‌نامه فاینانس به تازگی با اتریش، کره جنوبی، چین و ژاپن منعقد شده است که البته در آلمان و ایتالیا نیز همین مسیر دنبال شده است؛ ما تلاش داریم از این فاینانس ها در حوزه معدن و صنایع معدنی به ویژه سرمایه گذاری در تکمیل زنجیره تولید فولاد استفاده کنیم.

وی تصریح کرد: همچنین قرار است کنسرسیوم مشترکی نیز میان شرکتهای فولادی و سنگ آهنی تشکیل شود تا بتوانیم بر روی زنجیره تولید فولاد، قیمت تمام شده را کاهش داده و برای تولید برنامه ریزی کنیم.