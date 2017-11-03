استقلال واقعی را تماشا کردیم/داوری باز هم به ضرر ما بود

شاهرخ بیانی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص عملکرد آبی پوشان برابر نفت تهران گفت: بعد از مدت ها شاهد یک بازی خوب از استقلال بودیم، آنها با عملکرد خوبی که مقابل نفت داشتند توانستند هم سه امتیاز بازی را کسب کنند و هم یک بازی قابل قبول از خود ارائه دهند.

وی تاکید کرد: مدت ها بود استقلال را اینطور هجومی و جسور ندیده بودیم. در طول ۹۰ دقیقه به جرات می توانم بگویم به جز موقعیتی که امین منوچهری از دست داد، نفت حرف خاصی برای گفتن نداشت و این استقلال بود که حاکم توپ و میدان بود.

بیانی در ادامه خاطرنشان کرد: این روند مثبت می تواند در بازی های بعد هم ادامه پیدا کند و اگر بازیکنان استقلال قدر خودشان و موقعیت های به دست آمده را بدانند مطمئن باشید هفته به هفته استقلال به بالای جدول نزدیک تر خواهد شد.

پیشکسوت استقلال با انتقاد از عملکرد مهاجمان استقلال هم گفت: متاسفانه باز هم مهاجمان استقلال در امر گلزنی ضعیف بودند فکر می کنم آبی پوشان می توانستند این دیدار را با چهار یا پنج گل به پایان برسانند اما موقعیت ها یکی پس از دیگری از دست رفت و پنالتی که به گل تبدیل شده بود باز هم توسط اشتباه داور از بین رفت.

بیانی در پاسخ به این سوال که آیا تعطیلات سه هفته ای لیگ به سود آبی پوشان خواهد بود گفت: مطمئنم شفر از این موقعیت استقبال می کند اگرچه ۷ بازیکن خود را به تیم ملی داده اما خیالش راحت است که بازیکنانی که به تیم ملی دعوت می شوند تمرینات خوبی را زیر نظر کی روش انجام می دهند. شفر باید سایر بازیکنان را به آمادگی کامل برساند و قطعا ما بعد از تعطیلات استقلال واقعی را باز هم شاهد خواهیم بود.

وی در خصوص عملکرد داوری دیدار نفت و استقلال هم گفت: متاسفانه از ابتدای فصل بیشتر داوری ها به ضرر استقلال بوده و روز گذشته اوج شاهکار کمک داور بود که گل سالم و درست امید ابراهیمی را که از ضربه پنالتی به دست آمده بود ندید. وقتی عکس های کمک داور را در فضای مجازی تماشا می کردم نمی دانم چه مشکلی داشت که به تنها چیزی که نگاه نمی کرد دروازه بود و توپی که از خط دروازه گذشته بود اما او در چند قدمی دروازه نفت بود اما نگاهش جای دیگری بود.

بیانی در خصوص عملکرد ضعیف مهاجمان استقلال هم گفت:‌ چندین موقعیت به راحتی از دست رفت شفر باید برای این مشکل چاره بیندیشد یا یک مهاجم ششدانگ را به خدمت بگیرد یا آنقدر مهاجمان را تمرین دهد که بتوانند در امر گلزنی موفق باشند.

پیشکسوت استقلال در پایان خاطرنشان کرد: مهاجان استقلال باید بدانند همه توپ ها باید درون دروازه قرار بگیرد. مگر در یک بازی چند موقعیت به یک مهاجم می رسد که متاسفانه آنها با بی دقتی آن را به گل تبدیل نمی کنند.امیدوارم این مشکل هر چه زودتر حل شده و شاهد بازی های پرگل از استقلال باشیم.