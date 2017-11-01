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۱۰ آبان ۱۳۹۶، ۹:۴۵

آغاز مسابقات از ۲۲ آبان ماه؛

لیگ برتر تکواندو قرعه کشی شد

لیگ برتر تکواندو قرعه کشی شد

فصل جدید رقابت‌های لیگ برتر تکواندوباشگاه های کشور با حضور ۱۱ تیم از ۲۲ آبان ماه درخانه تکواندو آغاز می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، در فصل جدید این رقابتها تیم های شهرداری ورامین، یاسین پیشرو قم، هیات تکواندو شمالشرق، دانشگاه آزاد اسلامی، لوازم ورزشی کوروش، کلینیک بهبد کرج، ملوان نداجا، تعاونی انقلاب شهریار، پالایش نفت آبادان و لوازم خانگی کن  در یک گروه به رقابت خواهند پرداخت.

با انجام قرعه‌کشی این دوره از رقابت‌ها ۲۲ آبان ماه  در هفته نخست و در مهمترین دیدار  پاس قوامین به مصاف شهرداری ورامین می‌رود. در سایر بازی‌ها هم دانشگاه آزاد با  و لوازم ورزشی کوروش، کلینیک بهبد کرج با ملوان نداجاوتعاونی انقلاب شهریار با پالایش نفت آبادان رقابت می‌کنند.

در دیدار پایانی هیات تکواندو شمال‌شرق و لوازم خانگی کن رو در روی یکدیگر قرار می‌گیرند و تیم باشگاه فرهنگی ورزشی یاسین پیشرو قم نیز با قرعه استراحت رو به رو است.

 در هفته دوم نیز پاس قوامین با لوازم ورزشی کوروش،دانشگاه آزاد با نفت آبادان،انقلاب شهریار با کن، یاسین پیشرو با شمالشرق و شهرداری ورامین با نداجا پیکار می کنند.

کد مطلب 4131221

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