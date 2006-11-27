هنیه بر توقف تجاوزگری اسرائیل برای ادامه یافتن آتش بس تاکید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، نخست وزیر فلسطین در گفتگو با خبرنگاران تاکید کرد که اشغالگران باید تجاوزگری خود علیه ملت فلسطین را متوقف کنند و ترورها در کرانه باختری نباید ادامه یابد.

ارتش اسرائیل امروز با وجود توافق با فلسطینی ها برای برقراری آتش بس، دو شهروند فلسطینی از جمله یک زن را در شهر جنین در کرانه باختری به شهادت رساند.

هنیه در پاسخ به اظهارات "ایهود اولمرت" نخست وزیر اسرائیل تاکید کرد که ملت فلسطین از دادن امتیاز سخن نمی گوید و کمترین حقوق ملت فلسطین، تشکیل یک کشور فلسطینی در محدوده مرزهای سال 1967 و بازگشت پناهندگان فلسطینی به خانه و کاشانه خویش است.

گفتنی است نخست وزیر رژیم صهیونیستی امروز گفت که این رژیم، از بسیاری از اراضی فلسطینی در برابر برقراری صلح عقب نشینی خواهد کرد و همچنین آمادگی اصولی تل آویو را برای آزاد کردن شماری از اسیران فلسطینی و پول های بلوکه شده تشکیلات خودگردان فلسطین در مقابل آزادی نظامی اسیر اسرائیلی اعلام کرد.



نخست وزیر فلسطین درباره موضوع آزادی اسیران و بازداشت شدگان فلسطینی خاطرنشان کرد: این موضوع یک حق طبیعی به شمار می رود و اسیران دلاور در زندانهای اسرائیل باید از زندان خارج شوند و بیش از 10هزار شهروند فلسطینی در اسارت اشغالگران هستند.

هنیه از سفر دوره ای خود به برخی کشورهای عربی و اسلامی در راستای "منافع ملت فلسطین و تقویت تماس و ارتباط با کشورهای برادرعربی" سخن گفت.

خبرگزاری فرانسه به نقل از یک منبع مطلع افزود: هنیه سفر خود را روز سه شنبه با عزیمت به مصر آغاز خواهد کرد و در ادامه از کشورهای لبنان، سوریه، ایران، کویت و قطر دیدن و سپس برای ادای فریضه حج به عربستان خواهد رفت.

وی افزود: نخست وزیر فلسطین در این سفر مقام ها و سران این کشورها را از دشواری اوضاع اراضی فلسطینی بویژه با توجه به محاصره 9 ماهه دولت فلسطین آگاه و آنها را به ارایه حمایت سیاسی و مالی از ملت فلسطین ترغیب خواهد کرد.

برپایه این گزارش، هنیه با برگزاری این سفر برای اولین بار شهر غزه را از زمان تصدی پست نخست وزیری فلسطین در ماه مارس گذشته به مقصد خارج ترک خواهد کرد.