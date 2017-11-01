افزایش قاچاق کالا در اردبیل/بیشترین پرونده تخلف در حوزه کالا است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین نجف زاده صبح چهارشنبه در نشست مشترک با اصحاب رسانه تصریح کرد: در هفت‌ماهه نخست امسال ۶۵۲ پرونده قاچاق کالا تشکیل شده که به نسبت مدت مشابه سال گذشته افزایش دارد.

وی افزود: به ویژه افزایش قاچاق سیگار در استان جای نگرانی دارد و در هفت‌ماهه نخست امسال ۱۴۵ پرونده در این ارتباط تشکیل شده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همچنین به قاچاق چوب و زغال در استان اشاره و تأکید کرد: هفت‌ماهه سال ۹۴، ۴۳ پرونده، سال ۹۵، ۷۰ پرونده و در سال جاری ۷۲ پرونده در این ارتباط تشکیل شده است.

نجف زاده با اشاره به اینکه ماهانه بیش از هزار پرونده ورودی توسط تعزیرات حکومتی بررسی می‌شود، اضافه کرد: این در حالی است که ماندگاری پرونده‌ها با عملکرد قابل‌قبول زیر ۱۰۰ فقره است.

وی افزود: در هفت‌ماهه نخست امسال پنج هزار و ۹۵۸ فقره پرونده تشکیل شده است که بیشترین تعداد با چهار هزار و ۳۲۷ مورد مربوط به تخلفات کالا و خدمات است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تأکید کرد: علاوه بر این ۹۷۹ فقره پرونده جرایم بهداشتی، دارویی و درمانی نیز تشکیل شده که به نسبت مدت مشابه سال گذشته با کاهش همراه است.

نجف زاده با اشاره به تشدید نظارت و بازرسی بازار اردبیل اضافه کرد: به ویژه در حوزه تخلفات مرتبط با قاچاق نظارت‌ها تشدید یافته است.

وی تأکید کرد: با هدف فرهنگ‌سازی در نظر داریم از اصناف خوش‌نام طی روزهای آینده تجلیل کنیم.