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۱۰ آبان ۱۳۹۶، ۱۰:۵۲

مدیرکل تعزیرات حکومتی اردبیل مطرح کرد؛

افزایش قاچاق کالا در اردبیل/بیشترین پرونده تخلف در حوزه کالا است

افزایش قاچاق کالا در اردبیل/بیشترین پرونده تخلف در حوزه کالا است

اردبیل – مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل از افزایش قاچاق کالا در هفت‌ماهه نخست سال جاری به نسبت مدت مشابه سال گذشته خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین نجف زاده صبح چهارشنبه در نشست مشترک با اصحاب رسانه تصریح کرد: در هفت‌ماهه نخست امسال ۶۵۲ پرونده قاچاق کالا تشکیل شده که به نسبت مدت مشابه سال گذشته افزایش دارد.

وی افزود: به ویژه افزایش قاچاق سیگار در استان جای نگرانی دارد و در هفت‌ماهه نخست امسال ۱۴۵ پرونده در این ارتباط تشکیل شده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همچنین به قاچاق چوب و زغال در استان اشاره و تأکید کرد: هفت‌ماهه سال ۹۴، ۴۳ پرونده، سال ۹۵، ۷۰ پرونده و در سال جاری ۷۲ پرونده در این ارتباط تشکیل شده است.

نجف زاده با اشاره به اینکه ماهانه بیش از هزار پرونده ورودی توسط تعزیرات حکومتی بررسی می‌شود، اضافه کرد: این در حالی است که ماندگاری پرونده‌ها با عملکرد قابل‌قبول زیر ۱۰۰ فقره است.

وی افزود: در هفت‌ماهه نخست امسال پنج هزار و ۹۵۸ فقره پرونده تشکیل شده است که بیشترین تعداد با چهار هزار و ۳۲۷ مورد مربوط به تخلفات کالا و خدمات است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تأکید کرد: علاوه بر این ۹۷۹ فقره پرونده جرایم بهداشتی، دارویی و درمانی نیز تشکیل شده که به نسبت مدت مشابه سال گذشته با کاهش همراه است.

نجف زاده با اشاره به تشدید نظارت و بازرسی بازار اردبیل اضافه کرد: به ویژه در حوزه تخلفات مرتبط با قاچاق نظارت‌ها تشدید یافته است.

وی تأکید کرد: با هدف فرهنگ‌سازی در نظر داریم از اصناف خوش‌نام طی روزهای آینده تجلیل کنیم.

کد مطلب 4131275
محمد میرزایی ناطق

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