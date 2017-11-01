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۱۰ آبان ۱۳۹۶، ۱۰:۲۳

دادستان کهنوج:

خودروی پراید با ۷۰۰۰ فشنگ جنگی در کهنوج متوقف شد

خودروی پراید با ۷۰۰۰ فشنگ جنگی در کهنوج متوقف شد

کرمان - دادستان عمومی و انقلاب شهرستان کهنوج از دستگیری یکی از اعضای باند قاچاق سلاح و مهمات خبر داد و گفت: در این رابطه هفت هزار و ۳۹۷ فشنگ جنگی کشف شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری کرمان، مجید سیمی در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: طی یکسری اقدامات اطلاعاتی از سوی ماموران یگان تکاوری این شهرستان، مشخص شد اعضای این باند قصد انتقال مقادیری مهمات را دارند.

وی افزود: بلافاصله رسیدگی به این موضوع در دستور کار دستگاه قضائی و پلیس قرار گرفت و با دستور مقام قضائی خودروی حامل محموله مهمات جنگی شناسایی شد.

دادستان کهنوج عنوان داشت: در بازرسی از یک دستگاه خودروی پراید تعداد هفت هزار و ۳۹۷ فشنگ جنگی مربوط به اسلحه کلاشینکف کشف و ضبط شد.

وی با بیان اینکه سایر عوامل باند نیز مورد شناسایی قرار گرفته اند، افزود: تحقیقات تکمیلی در دادسرای عمومی و انقلاب کهنوج در خصوص علت و انگیزه متهم از جابجایی این حجم زیاد فشنگ در حال انجام است.

کد مطلب 4131288

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