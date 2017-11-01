پیام مساعدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مطابق انتظار با ورود توده گرد و خاک به استان از شب گذشته دید افقی در برخی از مناطق شمالی و مرکزی کاهش یافت و کمترین مقدار دید افق از جزیره خارگ با سه‌هزار متر گزارش شد.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر از تداوم این وضعیت خبر داد و افزود: پیش‌بینی می‌شود این وضعیت طی امروز نیز تداوم داشته باشد و بتدریج از غلظت آن کاسته شود.

وی اضافه کرد: همچنین از فردا جهت جریانات به سمت جنوبی تغییر جهت یافته و طی روزهای جمعه تا شنبه، نیمه شمالی خلیج فارس تا حدودی متلاطم پیش بینی می‌شود.

مساعدی خاطرنشان کرد: برای ۲۴ ساعت آینده آسمان صاف تا قسمتی ابری همراه با غبار محلی و در برخی نقاط گرد و غبار و صبحگاه فردا در پاره ای از نقاط همراه با مه صبحگاهی پیش‌بینی می‌شود.

وی ادامه داد: در این مدت جهت باد متغیر غالباً شمال غربی تا جنوب غربی و از فردا جنوب شرقی تا جنوب غربی با سرعت ۱۰ تا ۳۰ کیلومتر در ساعت و ارتفاع موج دریا بین ۳۰ تا ۹۰ سانتیمتر خواهد بود.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر گفت: فردا زمان جزر اول دریا ساعت ۴۱ دقیقه بامداد، مد اول ساعت شش و ۳۱ دقیقه، جزر دوم ساعت ۱۲ و ۴۸ دقیقه و مد دوم ساعت ۱۹ و ۲۷ دقیقه خواهد بود.