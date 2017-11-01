این جت دیوار صوتی را شکست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، این جنگنده که Gripen E نام گرفته با هزینه ۸۵ میلیون دلار ساخته شده است. این هواپیما با سرعت بیش از ۱۲۲۵ کیلومتر برساعت از بالای دریای بالکان پرواز کرد.

به گفته رابین نوردلندر، خلبان این هواپیما، موتور پیشرفته و طراحی نوین ساختار هواپیما سبب شدند او اصلا متوجه شکستن دیوار صوتی نشود.

طی پرواز آزمایشی این جت جنگنده توانست چند دقیقه با سرعت مافوق صوت پرواز کند.

طول این هواپیما ۱۵.۲ متر و عرض بال آن نیز ۸.۶ متر است. حداکثر وزن جت هنگام بلند شدن از زمین ۱۶۵۰۰ کیلوگرم تخمین زده می شود. موتور GE Aviation F۴۱۴G ۲۰ درصد قدرت بیشتری نسبت به نسخه پیشین خود دارد.

از ۱۵ ژوئن ۲۰۱۷ تاکنون Gripen E ۲۰ ساعت پرواز آزمایشی انجام داده است.