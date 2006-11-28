شهروندان ژاپنی بار دیگر با دستیابی کشورشان به سلاح اتمی مخالفت کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی شبکه تلویزیونی الجزیره، این نظر سنجی نشان می دهد که با وجود تمایل ژاپنی ها به انرژی هسته ای، شهروندان این کشور همچنان مخالف دستیابی کشورشان به تسلیحات هسته ای هستند.

روزنامه ماینیچی که این نظر سنجی را منتشر کرده، گزارش می دهد که 78 درصد از نظر دهندگان همچنان مخالف دستیابی توکیو به تسلیحات هسته ای هستند.

در پی آزمایش اتمی ماه گذشته کره شمالی ، بحث های مختلف زیادی در زمینه هسته ای در بین شهروندان و سیاستمداران ژاپن ، به عنوان تنها کشوری که رنج بمباران اتمی سال 1945 دو شهر هیروشیما و ناکازاکی را بر دوش می کشد، صورت گرفت.

در پی این ماجرا برخی از سیاستمداران ژاپن خواستار بازنگری در سیاست هسته ای خود شدند.

"شویچی ناکاگاوا " رئیس سیاسی حزب لیبرال دموکرات (حاکم ) و از مشاوران نزدیک شینزو آبه نخست وزیر ژاپن از دولت این کشور خواست که در راستای تهدید کره شمالی، گزینه هسته ای شدن را بررسی کند.

گرچه نخست وزیر این کشور به روشنی با هسته ای شدن کشور مخالفت کرده است، اما هنوز بحث ها و نظرخواهی ها در این باره ادامه دارد.

بر اساس (بند 9) قانون اساسی ژاپن، این کشور به طور کلی از تولید، وارد کردن و در اختیار داشتن تسلیحات هسته ای ممنوع شده است، اما برخی از مقامهای این کشور بر این باورند که این قانون به توکیو، این اجازه را می دهد تا حداقل توانایی دفاعی خود را ارزیابی کند.