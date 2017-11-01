ریزگردها آسمان کرمانشاه را تسخیر کردند/اعلام وضعیت بحرانی

ثریا قربانی در گفتگو با خبرنگار مهر، وضعیت هوای استان کرمانشاه را طی امروز چهارشنبه ۱۰ آبان بحرانی اررزیابی کرد و گفت: میانگین ۸ ساعته غلظت ذرات گرد و غبار در هوای شهر کرمانشاه از ۱۲ شب گذشته تا ۸ صبح امروز ۹۴۲ میکروگرم بر مترمکعب هوا بوده که نشانگر وضعیت بحران است.

وی افزود: بیشترین غلظت لحظه ای ذرات مربوط به ۶ صبح امروز با یک هزار و ۲۸ میگروگرم بر متر مکعب هوا بوده است.

قربانی غلظت ذرات در هوای استان را طی اوایل صبح امروز ۹۰۰ تا ۱۰۰۰ میکروگرم بر مترمکعب هوا اعلام کرد و گفت: روز گذشته نیز ابتدا هوای استان در شرایط اضطرار قرار داشت و سپس بحرانی شد.

رئیس اداره نظارت و پایش محیط زیست استان کرمانشاه تصریح کرد: شرایط در اکثر شهرستان های استان چون اسلام‌آبادغرب، دالاهو، سرپل ذهاب، قصرشیرین، گیلانغرب، روانسر، جوانرود، پاوه و ثلاث باباجانی نیز بحرانی است.