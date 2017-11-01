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۱۰ آبان ۱۳۹۶، ۱۱:۴۲

برای دومین روز متوالی؛

ریزگردها آسمان کرمانشاه را تسخیر کردند/اعلام وضعیت بحرانی

ریزگردها آسمان کرمانشاه را تسخیر کردند/اعلام وضعیت بحرانی

کرمانشاه- رئیس اداره نظارت و پایش اداره کل محیط زیست استان کرمانشاه، وضعیت هوای استان کرمانشاه را بحرانی اعلام کرد.

ثریا قربانی در گفتگو با خبرنگار مهر، وضعیت هوای استان کرمانشاه  را طی امروز چهارشنبه ۱۰ آبان بحرانی اررزیابی کرد و گفت: میانگین ۸ ساعته غلظت ذرات گرد و غبار در هوای شهر کرمانشاه از ۱۲ شب گذشته تا ۸ صبح امروز ۹۴۲ میکروگرم بر مترمکعب هوا بوده که نشانگر وضعیت بحران است.

وی افزود: بیشترین غلظت لحظه ای ذرات مربوط به ۶ صبح امروز با یک هزار و ۲۸ میگروگرم بر متر مکعب هوا بوده است.

قربانی غلظت ذرات در هوای استان را طی اوایل صبح امروز ۹۰۰ تا ۱۰۰۰ میکروگرم بر مترمکعب هوا اعلام کرد و گفت: روز گذشته نیز ابتدا هوای استان در شرایط اضطرار قرار داشت و سپس بحرانی شد.

رئیس اداره نظارت و پایش محیط زیست استان کرمانشاه تصریح کرد: شرایط در اکثر شهرستان های استان چون اسلام‌آبادغرب، دالاهو، سرپل ذهاب، قصرشیرین، گیلانغرب، روانسر، جوانرود، پاوه و ثلاث باباجانی نیز بحرانی است.

کد مطلب 4131472

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