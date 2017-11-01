جذب یکهزار میلیارد تومان سرمایه در شهرهای جدید تا ۶ماه آینده

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمود میریان در همایش فرصت های سرمایه گذاری در حوزه راه و شهرسازی گفت: در حال حاضر تعداد شهرهای ایران به هزار و ۲۵۰ شهر افزایش یافته که در مقایسه با سال ۵۷ که تعداد شهرهای کشور ۴۵۰ شهر بود، سرعت چشم گیری را نشان می دهد.

وی با بیان اینکه در سال ۱۳۳۵ جمعیت شهرنشینان ایران کمتر از ۳۰ درصد جمعیت کل کشور را شامل می شد، گفت: در حال حاضر این شاخص به بالای ۷۸ درصد جمعیت کل کشور رسیده است که نشان دهنده سرعت بسیار بالای مهاجرت جمعیت از روستا به شهر در دهه های گذشته است.

عضو هیات مدیره شرکت عمران شهرهای جدید با تاکید بر اینکه بیشترین سرعت روند افزایش شهرنشینی در دهه های ۶۰ و ۷۰ رقم خورد، ادامه داد: در اواخر دهه ۶۰ هیات دولت با هدف تسریع در برنامه ریزی برای ایجاد سکونتگاه های جدید طرحی به نام ایجاد شهرهای جدید را تصویب و در مجلس ارائه کرد که پس از تبدیل شدن به قانون مقرر شد ۱۸ شهر جدید در ۱۱ استان شامل شهرهای پردیس، پرند، اندیشه، هشتگرد، شهر مجلسی، فولادشهر، سهند، صدرا، گلبهار، بینالود، عالی شهر، مهاجران، امیرکبیر، علوی، رامین، شیرین شهر، رامشار و تیس ایجاد شوند. ضمن اینکه جمعیت مورد نظر برای سکونت در این شهرها حداکثر ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر در نظر گرفته شد ولی در حال حاضر در این ۱۸ شهر جدید ۸۰۰ هزار نفر مستقر شده اند.

میریان تصریح کرد: هدف از ایجاد شهرهای جدید دو برنامه کلان بود، یکی جذب سرریز جمعیت شهرهای بزرگ و جلوگیری از توسعه بی رویه شهرهای مادر و کلان شهرها و هدف دیگر ایجاد سکونتگاه و شهر برای زندگی کارکنان و کارگران مجموعه های بزرگ صنعتی مانند مجموعه های ذوب آهن و فولاد در استان اصفهان یا پتروشیمی و پالایشگاه در استان مرکزی در نظر گرفته شده بود.

وی در خصوص جذب سرمایه برای توسعه شهرهای جدید گفت:از آنجایی که شهر مفهوم انتهایی در توسعه ندارد و همواره زمینه های ساخت و ساز در آن فراهم است در نتیجه شهرهای جدید نیز چه در زمینه های زیربنایی شامل شبکه معابر و شبکه های آب، برق و تلفن یا چه در بخش رونمایی شامل فضاهای صنعتی، آموزشی، بهداشتی، تجاری، گردشگری و ... نیاز به سرمایه گذاری وجود دارد.

عضو هیات مدیره شرکت عمران شهرهای جدید ادامه داد: از آنجایی که در شهر نمی توان با مدیریت دولتی این حجم سرمایه گذاری را جذب کرد و به وسیله دولت آن را انجام داد بنابراین باید به سمت جذب سرمایه های بخش خصوصی عمومی و سرمایه گذاران خارجی با استفاده از فاینانس و سایر روش های سرمایه گذاری شهرهای جدید را توسعه دهیم.

جذب یکهزار میلیاردتومان سرمایه گذاری جدید درشش ماه آینده

این مقام مسئول در شرکت عمران شهرهای جدید با بیان اینکه تا سال ۹۲ جذب سرمایه در شهرهای جدید رونق و جاذبه ای نداشت، گفت: از سال ۹۲ تا ۹۶ سرمایه گذاری ها شدت گرفت و زمینه های آن بیشتر شد. به گونه ای که تا سال ۹۲ تنها ۲۵ میلیارد تومان بخش های غیردولتی در شهرهای جدید سرمایه گذاری کرده بودند اما در سال ۹۳ این میزان به ۴۸ میلیارد تومان در سال ۹۴ به ۷۲۳ میلیارد تومان شامل ۲۵ فقره قرارداد و در سال ۹۵ به ۵۰۳ میلیارد تومان افزایش یافت. ضمن اینکه حجم سرمایه گذاری ها در شهرهای جدید در نیمه اول سال ۹۶ از مرز یک هزار میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان گذشت و امیدوارم تا شش ماه آینده هزار میلیارد تومان قرارداد جدید برای توسعه و عمران شهرهای جدید به امضا برسانیم.

میریان با بیان اینکه بیشتر سرمایه گذاری ها در حوزه پروژه های حمل و نقل ریلی، آماده سازی زمین و پروژه های شهری است، گفت: بخش مهمی از جذب سرمایه ها در شهرهای جدید به سرمایه گذاری های خارجی تعلق دارد که در این رابطه پنج تفاهم نامه همکاری با آلمان که شامل دو تفاهم نامه با دانشگاه برلین و یک تفاهم نامه با موسسه GIZ آلمان برای ارتقای فناوری ها و کیفیت ساختمان ها و دو تفاهم نامه با وزارت محیط زیست آلمان در خصوص استفاده از پساب موجود در شهرهای جدید و بازیافت آب مصرفی برای استفاده در مصارف شهری می شود.

وی ادامه داد: در میان سرمایه گذاران خارجی طرح هایی چون صرفه جویی در مصرف انرژی و طرح هایی چون ساخت شهر هوشمند و ایجاد خدمات اینترنتی در حوزه خدمات شهری شامل امنیت عمومی، حمل و نقل درون شهری، پایش شبکه های آب، برق، گاز و تلفن و... و. است که برای اولین بار در کشور چنین طرحی در شهر جدید پرند به زودی به اجرا درخواهد آمد، ضمن اینکه سه تفاهم نامه نیز با شرکت های ایتالیایی، چهار تفاهم نامه با شرکت های لوکزامبورگ در خصوص استفاده از انرژی های پاک برای مصرف در شهرهای جدید وهمچنین یک تفاهم نامه با شرکت تایلندی به امضا رسیده است.