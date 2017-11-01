پژوهش علمی و آزمایشگاهی لازمه توسعه طب سنتی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله ری شهری در در دیدار با دکتر محمود خدادوست، مشاور وزیر بهداشت و مدیرکل دفتر طب سنتی ایرانی اسلامی، ضمن اشاره به مباحث پیش آمده در روزهای اخیر درباره طب اسلامی گفتند: این بیان که گفته شود یک نظام کامل طبی از تشخیص تا درمان با عنوان طب اسلامی داریم صحیح نیست ولی اگر منظور این باشد که روایاتی داریم که با کمک آن می توان چارچوب مسائل طبی از نظر اسلام را تبیین کرد ، حرف درستی است.

رئیس موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث در ادامه گفت: بنده در سالیان اخیر انواع طب مکمل اعم از طب سنتی، طب سوزنی، گیاهخواری و ... را بدلایل مختلف تجربه کرده ام، می توان گفت به طور اجمالی در برخی موارد قابل بهره برداری است و بعضی هم نبوده اند.

وی افزود: قبلا هم عرض کرده ام تمام این مکاتب طبی باید به صورت علمی و آزمایشگاهی مورد مداقه قرار بگیرند تا معلوم شود این روش طبی برای چه افرادی، در چه شرایطی و چند درصد موفقیت دارند و بعد با رعایت قواعد علمی در اختیار بیماران قرار گیرد.

تولیت آستان مقدس حضرت عبدالعظیم الحسنی به وزارت بهداشت توصیه کردند که جنبه های سلبی و ایجابی را به صورت متوازن انجام دهد ، یعنی از یک طرف با مدعیان دروغین طب سنتی که این علم را با خرافات و جن گیری آلوده اند برخورد کند و از سوی دیگر باید آموخته های طبی مختلف را جمع آوری و با انجام آزمایش های علمی صحت این آموزه ها را رد یا تایید و در اختیار مردم قرار دهد تا سره را از ناسره تشخیص دهند.

رئیس موسسه دارالحدیث ضمن اعلام آمادگی این موسسه برای همکاری با وزارت بهداشت گفتند: اولا برای ساماندهی مشکلاتی که اکنون پیش آمده باید با اعتدال با مسائل برخورد کرد تا مردمی که از طب سنتی نتیجه گرفته اند در مقابل وزارت بهداشت قرار نگیرند ثانیا نام این طب باید طب سنتی باشد نه طب اسلامی ، و نباید به اسم اسلام درمان بیماران انجام شود که اگر کسی نتیجه ای نگرفت به نام دین تمام شود.

ری شهری با تبیین این موضوع که ائمه اطهار علیهم السلام گر چه بنابر علم اعطایی الهی بر علم طب مسلط بودند ولی در صدد آموزش علم پزشکی به مردم نبودند، بلکه در پاسخ مراجعه کننده ای که فلان بیماری را داشت فلان رهنمود را صادر می کردند ولی اینکه این دستور را می توان برای همه افراد با مزاج های مختلف و همه اقلیم ها انجام داد ، باید با تحقیق و آزمایش مشخص کرد.

نویسنده کتاب دانشنامه احادیث پزشکی در ادامه افزود: اگر توجه داشته باشید من نام کتابم را دانشنامه طب اسلامی نگذاشته ام چون معتقدم چیزی به این معنا نداریم ، همان طور که در مقدمه کتاب هم گفته ام بنده از جنبه حوزوی احادیث را جمع آوری کرده ام ولی باید این احادیث از جنبه پژوهشی و آزمایشگاهی هم بررسی شوند تا مشخص شود برای چه کسانی، با چه مزاجی ، در چه وضعیتی ، در چه اقلیمی، با چه مقدار مصرف، خاصیت درمانی دارد و بعد در اختیار مراکز درمانی قرار گیرد.