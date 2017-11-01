جانفشانی پیشمرگان مسلمان کرد امنیت مرزها را محقق کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی شهریاری پیش از ظهر چهارشنبه در آیین آغاز بکار اجلاسیه شهدای پیشمرگ مسلمان کرد در مهاباد با بیان اینکه جانفشانی مرزنشینان موجب برقراری امنیت موجود در مرزها و نیز شهرهای مرزی شده است افزود: تقدیم شهدا در دوران مختلف از میان پیشمرگان کرد مسلمان نشان‌دهنده اخلاص و دلبستگی این قشر به آرمان‌های نظام اسلامی است.

شهریاری با بیان اینکه وظیفه مردم و مسئولین قدردانی از خانواده شهدا و گرامیداشت یاد و خاطره شهدایی است که در مسیر امنیت و آرامش ، جان خود را فدا کرده‌اند اضافه کرد: امروز وظیفه ما است که در ادامه امنیت ایجادشده توسط شهدای پیشمرگه کرد مسلمان، اقدامات لازم برای حل مشکلات این مردم غیور را در حوزه‌های مختلف انجام دهیم

استاندار آذربایجان غربی با بیان اینکه اقشار مختلف مردم در راه دفاع از میهن اسلامی در دوران دفاع مقدس، پیش و پس از آن جانفشانی کردند، گفت: شهدای پیشمرگه کرد مسلمان اسوه مقاومت و شجاعت در دفاع از کیان اسلامی هستند.

شهریاری خاطرنشان کرد: پیشمرگان مسلمان کرد و عشایر با مقاومت و ایستادگی در مقابل گروه های ضد انقلاب همراه با رزمندگان اسلام امنیت و آرامش را برای کشور به ارمغان آوردند.

وی اضافه کرد: پیشمرگان مسلمان کرد و عشایر همچنین از نخستین رزمندگانی بودند که در مقابل بیگانگان از مرز و بوم ایران اسلامی دفاع کردند که باید قدردان این ایثار و جانفشانی آنان باشیم.

استاندار آذربایجان غربی اضافه کرد: برنامه ما جلب رضایت مردم و تلاش برای حل مشکلات استان از مسیر جذب سرمایه گذاری خارجی است و امیدواریم با همراهی همه مسئولان و دست اندرکاران و مشارکت مردم به این مهم دست یابیم.

کنگره ملی سرداران و ۱۲ هزار شهید آذربایجان غربی با اجلاسیه پیشمرگان کرد مسلمان در مهاباد آغاز به کار کرد.

اجلاسیه شهدای دانش آموز، ایثارگران، روحانیون اهل سنت و تشیع و بانوان از جمله دیگر اجلاسیه های این کنگره است.

۲۱ کمیته استانی برای برگزاری این کنگره تشکیل شده و رئیس برگزاری کنگره استاندار، رئیس هیات امنا نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی و دبیرکل این کنگره فرمانده سپاه شهدای استان است.

برپایی نمایشگاه فرهنگی و هنری با ۸۰ غرفه در کنار تالار ۶ هزار نفری ارومیه با موضوع های دفاع مقدس، تصاویر شهدا به صورت سه بعدی و المان، ماکت های عملیات های مختلف، صحنه های جنگ تحمیلی، ادوات جنگی، تصاویر عملیات مبارزه با ضد انقلاب و معاندان نظام، شهدای ترور و مدافعان حرم، برگزاری تئاتر خیابانی و سرود از جمله بخش های مختلف این کنگره است.