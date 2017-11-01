پیگیری برای اخذ مجوز ایجاد مرکز تحقیقات بلوط در دانشگاه لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، خسرو عزیزی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: پژوهشمحوری کاربردی از ویژگیهای دانشگاههای نسل سوم و چهارم است و رویکرد دانشگاه لرستان نیز در طول چهار سال گذشته، تقویت این مهم بوده است.
وی ادامه داد: تجهیز آزمایشگاههای دانشگاه لرستان و خرید تجهیزات مدرن به ارزش بیش از ۱۰ میلیارد تومان برای تقویت پژوهشمحوری در این دوره صورت گرفته و مراکزی همچون مرکز شتابدهی و کارآفرینی در دانشگاه لرستان برای حمایت از فناوران و حمایت از پژوهشهای کاربردی در حوزهی فناوری نیز در این دوره افتتاح شد.
رئیس دانشگاه لرستان، بیان داشت: مرکز شتابدهی و کارآفرینی تلاش میکند از روند تبدیل ایده به ثروت حمایت کند و این نیز در راستای تقویت پژوهشهای کاربردی در جامعه است.
عزیزی گفت: پژوهش بهویژه پژوهشهای کاربردی، نقش مهمی در توسعه کیفی دانشگاهها دارد و بایستی ارتباط بین دانشگاه و صنعت برمبنای پژوهشهای کاربردی و براساس توجه به ظرفیتها و پتانسیلهای استانی و منطقهای تقویت شود.
وی از انجام کارهای مقدمهای راهاندازی مرکز تحقیقات بلوط دانشگاه لرستان خبر داد: برای مثال، از ظرفیتها و پتانسیلهای زیستمحیطی استان لرستان، جنگل به ویژه جنگلهای بلوط است و ما با توجه به معضلی همچون زوال بلوط، کوشش کردهایم یک مرکز تخصصی تحقیقات بلوط در دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان ایجاد شود و هماینک در مراحل پایانی اخذ مجوزهای نهایی این پروژه هستیم که رویکرد پژوهشی و تحقیقاتی کاربردی خواهد داشت.
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