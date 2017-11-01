پدافند غیرعامل باید دغدغه همه مدیران باشد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمحمد زاهدی روز چهارشنبه در همایش علمی حفاظت از زیرساختها در مقابل تهدیدات نوین اظهار داشت: در عصری قرار گرفته ایم که تهدیدات شکل تازه‌ای به خود گرفته اند و پدافند غیرعامل تلاش دارد که بر بستر فناوری‌های نوین و دانش روز به ارائه راهکارهای قابل اجرا بپردازد.

وی افزود: حوزه علم و تکنولوژی از ابتدای دست یافتن انسان به علم امروز همه نیازهای انسان چه نیازهای زیستی، فرهنگی و فکری از مسیر تکنولوژی عبور می کند.

استاندار تاکید کرد: آموزش، گفتمان سازی و فرهنگ‌سازی در حوزه پدافند غیرعامل با جدیت بیشتری انجام شود

این مسئول بیان کرد: امروز دیگر هیچ پدیده ای خارج از حوزه علم و فناوری نیست و زندگی بشر درگیر فناوری و دانش شده که این امر باعث به وجود آمدن پیچیدگی هایی در زندگی بشر شده است.

وی به سازمان دفاع غیرنظامی اشاره کرد و افزود: از ابتدا یک سازمانی به نام سازمان دفاع غیرنظامی در ایران وجود داشت که برنامه های آن که به صورت اختصاصی بود را همیشه دنبال می کردم.

زاهدی بیان کرد: پیشرفت های روزافزون علم و تکنولوژی باعث افزایش ابعاد تهدیدات یک جامعه شده که باید در این زمینه راهکارهای پیشگیرانه و مقابله ای خوبی اتخاذ شود.

استاندار گفت: دیگر امروز تهدیدات فقط ش. م.ر(شیمیایی، میکروبی و رادیواکتیو) نیست و می توان اینگونه گفت که تهدیدات برای مردم عادی حتی قابل باور نباشد.

وی افزود: همه به نحوی درگیر مسئله پدافند غیرعامل هستند و باید باشند در غیر این صورت نمی توان کشور پایداری در تمام حوزه ها داشته باشیم.

رئیس شورای پدافند غیر عامل استان به نقش همه مردم و سازمانهای مردم نهاد اشاره و تصریح کرد: سازمان های مردم نهاد در زمینه فرهنگ سازی و آموزش می توانند کمک شایانی را داشته باشند.

استاندار به جنگ نرم اشاره کرد و افزود: امروز حملات میکروبی، سایبری و دیجیتالی مطرح است و دشمن به دنبال استفاده از تکنولوژی های جدید و استفاده از جنگ نرم است تا برتری خود را نشان دهد و محیط های دانشگاهی باید نگاه ویژه به این موضوع داشته باشند.

وی در ادامه گفت: دشمن تلاش می کند از پیچیده ترین تکنولوژی ها استفاده کند تا کشوری را مورد تهاجم قرار دهد و در مقابل دفاع باید خود را بسیج و آماده کنیم و ما نیز از تکنولوژی های جدید استفاده کنیم.

استاندار بیان کرد: با توجه به موقعیت استراتژیک ایران در منطقه خاورمیانه و تهدیدات مستمر کشورهای همسایه و غیرهمسایه، متأسفانه پروژهها و تأسیسات اقتصادی و زیر بنایی بدون ملاحظات دفاعی و امنیتی در شهرها به صورت یک هدف تهدیدی قابل دسترس دشمن و هر تهاجمی استقرار یافته اند.

در پایان این همایش توسط استاندار از ۵ نفر از دبیران فعال کارگروههای تخصصی پدافند غیرعامل تقدیر بعمل آمد.