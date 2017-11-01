تردد روان زائران در مرز شلمچه

به گزارش خبرنگار مهر، با وجود افزایش حجم ورود زائران به مرز شلمچه به منظور حضور در مراسم بزرگ اربعین حسینی ولی با تمهیدات در نظر گرفته شده برای این مرز، تردد زائران بدون هیچ مشکلی و بسیار روان صورت می گیرد.

فیلم: آمنه رفیعی