  1. استانها
  2. خوزستان
۱۰ آبان ۱۳۹۶، ۱۵:۰۰

تردد روان زائران در مرز شلمچه

تردد روان زائران در مرز شلمچه

چذابه - با وجود افزایش حجم ورود زائران به مرز شلمچه، ولی تردد زائران در این مرز بسیار روان است.

دریافت 30 MB

به گزارش خبرنگار مهر، با وجود افزایش حجم ورود زائران به مرز شلمچه به منظور حضور در مراسم بزرگ اربعین حسینی ولی با تمهیدات در نظر گرفته شده برای این مرز، تردد زائران بدون هیچ مشکلی و بسیار روان صورت می گیرد.

فیلم: آمنه رفیعی

کد مطلب 4131775

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه