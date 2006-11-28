مهمترین عناوین روزنامه های صبح امروز

آفرینش:

حداد عادل : ایران از تهدیدها هیچ هراسی ندارد

سفر رئیس جهوری عراق به تهران

تاریخ برگزاری آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی



اعتماد ملی :

آیت الله موسوی بجنوردی : مقبولیت بدوم مشارکت مردم ایجاد نمی شود

درباره ناامنی هوایی ، سقوط تا کجا ادامه می یابد

کاهش نرخ سود موجب شد، کابوس ورشکستگی شرکت های لیزینگ



ایران :

در دیدار با احمدی نژاد، طالبانی : به کمک ایران برای برقراری امنیت در عراق نیازمندیم

معاون برنامه ریزی وتوسعه سازمان شهرداریها : دولت 35 میلیارد تومان به مترو اختصاص داد

حداد عادل : به دشمنان فرصت تفرقه افکنی نمی دهیم



ابرار:

مرتضی نبوی : ممکن است گروه حامیان دولت زمینه ساز شکست اصولگرایان شوند

هاشمی رفسنجانی : خلق ثروت ضد ارزش نیست

سقوط هواپیمای سپاه درفرودگاه مهرآباد؛ فرمانده کل سپاه : احتمال خرابکاری ضعیف است



ابتکار:

ولایتی ، حبیبی ، قمی ، توفیقی و سیدحسن خمینی ؛ اعضای جدید هیات موسس دانشگاه آزاد معرفی شدند

36 نفر در حادثه سقوط آنتونف در مهرآباد کشته شدند؛ راز جعبه سیاه هواپیمای سپاه



اسرار:

خطر آنفلوآنزای مرغی ایران را تهدید می کند

احمدی نژاد : عراق امن به نفع تمام منطقه است



اقتصاد پویا:

عضو کمیسیون برنامه و بودجه در گفتگو با " اقتصاد پویا" : کمیسیون برنامه و بودجه مجلس منحل می شود

وزیر تعاون : مدیران در اجرای اصل 44 وقت شان را صرف مناقشات نکنند

رئیس اتاق بازرگانی ایران : " یونیدو" در پیدا کردن شریک خارجی به ایران کمک کند



توسعه:

در رابطه با سقوط هواپیمای آنتونف سپاه ، صفوی احتمال خرابکاری را رد نکرد

مرتضی نبوی: رقابت در شوراها جدی است

فرمانده نیروی دریایی: خلیج فارس در احاطه کامل ارتش ایران است



تهران امروز:

در صورت تصویب 2 فوریت طرح، کمیسیون تلفیق بودجه در مجلس دائمی می شود

اعضای جدید هیات موسس دانشگاه آزاد معرفی شدند

محسن رضایی : گزارش اقدامات قوای 3 گانه درباره چشم انداز 20 ساله تهیه می شود



جام جم:

جزییات گرونگیری 90 دانش آموز تهرانی ، 80 دقیقه نفس ها در سینه حبس شد

واریز 24 میلیون تومان 6 ماهه دریافت 12 میلیون تومان وام ، کاهش زمان دریافت وام بانک مسکن

هاشمی رفسنجانی : باید فرهنگ ارزشمندی خلق ثروت در جامعه نهادینه شود



جوان:

فرمانده کل سپاه : یازده میلیون بسیجی در مقابل تهدیدات فرا منطقه ای مدافع کشور هستند

تا سقف 12 میلیون تومان ، بانک مسکن 6 ماهه نصف ودیعه وام می دهد

احمدی نژاد : عراق امن و پیشرفته به نفع ایران و تمام منطقه است



جمهوری اسلامی:

فرمانده نیروی دریایی : ناوشکن ساخت ایران تا 6 ماه دیگر عملیاتی می شود

حضرت آیت الله العظمی فاضل لنکرانی : عاملان توهین به پیامبر (ص) واجب القتل هستند

آغاز مذاکرات روسای جمهوری عراق و ایران در تهران



خراسان :

فرمانیده نیروی دریایی ارتش : ناوهای آمریکایی در خلیج فارس به راحتی قابل شکار هستند

اعضای جدیدی هئیت موسس دانشگاه آزاد تعیین شدند

در هنگام ورود به تهران ، طالبانی : نیازمند کمک همه جانبه ایران برای ایجاد ثبات هستیم



حیات نو:

فرمانده سپاه : دفاع موزائیکی را برای رفع تهدیدات طراحی کرده ایم

پایان زمان توزیع کارت تا 2 هفته آینده ، تهرانی ها ماه آینده با کارت هوشمند سوختگیری کنند

آیت الله مصباح یزدی : حکومت ما باید به خدا انتصاب پیدا کند



خبر:

معاون برنامه ریزی و توسعه سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور خبرداد:تعریف دو هزار میلیارد تومان منابع پایدار جدید برای شهرداریها

مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی : لایحه بیمه اجباری کارفرمایان به دولت رفت

سرلشکر صفوی: غربی ها ناچار به پذیرش ایران هسته ای هستند



دنیای اقتصاد:

سقوط پول آمریکایی ادامه دارد، روزها اوج یورو در برابر دلار

چهره های دولتی در برابر خصوصی ها ، نامزدهای ریاست بر بزرگترین بانک خصوصی ایران

نشریه معتبر آمریکایی مطرح کرد، تایم : چرا به مذاکره با ایران نیازمندیم



سرمایه:

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام خبرداد: تعیین سرنوشت لایحه پولشویی در مجمع

هاشمی رفسنجانی : باید فرهنگ ارزشمندی خلق ثروت در جامعه نهادینه شود

رویترز اعلام کرد: چین درحال ارزیابی سرمایه گذاری کلان انرژی در ایران



سیاست روز:

مورخ فرانسوی مخالف هولوکاست: احمدی نژاد راست گفت در فرانسه آزادی بیان نیست

پیروزی مخالفان واشنگتن در انتخابات ریاست جهموری ؛ اکوادور به جبهه ضد استکباری پیوست

دبیر کل " اتحادیه زندان های سیاسی " فاش کرد؛ اسناد جدیدی ازتجاوزات هولناک اشغالگران در عراق



صدای عدالت:

تکرار سانحه در آستانه سالگرد سی 130 ، سقوط مبهم

اکونومیست پیش بینی کرد: افزایش نرخ تورم در ایران به 8/15 درصد

پنج عضو جدید هیات امنا معرفی شدند، تقویت جناح حامی دانشگاه آزاد



عصر اقتصاد:

مصوبه دولت ابلاغ شد؛ افزایش 199 تریلیون ریالی سرمایه شرکت ملی نفت

وزیر صنایع و معادن خبر داد: ایران به تکنولوژی تولید روی از خاک با عیار زیر 5 درصد دست یافت

کاظم پور اردبیلی : اوپک به نفت 60 دلاری هم راضی نیست



کیهان:

طالبانی به ایران آمد، بحران عراق در کانون مذاکرات تهران

دادستان کل کشور در گفت و گو با کیهان :اولین شرط عدالت گستری وجود مدیران عادل است

هشدار سازمان حمایت از مصرف کننده، موبایل هایی که مسافران وارد می کنند فعال نخواهد شد



همبستگی:

جاسبی خبر داد: پنج عضو جدید هیات موسس دانشگاه آزاد

مرتضی نبوی پیش بینی کرد: انتخابات شوراها دور برگردان اصلاح طلبان

فرمان واردات 5/2 میلیارد دلار بنزین صادر شد



همشهری:

رئیس قوه قضاییه : هیچ قصوری در سقوط هواپیما قابل پذیرش نیست

طالبانی در تهران : عراق نیازمند کمک های همه جانبه ایران است

با حکم رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی ، دکتر حمید رضا طیبی رئیس جهاد دانشگاهی شد



هدف واقتصاد:

در چهلمین سالگرد تاسیس یونیدو مطرح شد: یونیدو پای شرکای خارجی را به ایران باز کند

با توسعه روابط با چین، ایران تحری آمریکا را دور زد

طرح جدید بانک مسکن ، 24 میلیون تومان واریز کنید 12 میلیون وام بگیرید