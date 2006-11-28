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۷ آذر ۱۳۸۵، ۱۹:۱۴

تصویربرداری "پایان راه" به پایان رسید

تصویربرداری فیلم تلویزیونی "پایان راه" به نویسندگی و کارگردانی افسانه منادی و تهیه‌کنندگی نادر مقدس در جاده‌های شمال به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم تلویزیونی "پایان راه" از تولیدات جدید مرکز سیما فیلم است که به زودی برای پخش از یکی از شبکه های سیما آماده می شود. در این فیلم فاطمه گودرزی، فرهاد اصلانی، بهزاد خداویسی، علیرضا کمالی‌نژاد، مریم کاویانی، معصومه میرحسینی، پروین ملکی و پرویز خشنودی بازی کرده اند.

ماجرای "پایان راه" از جایی آغاز می شود که به فرزندان خانواده ای ساکن تهران خبر می رسد حال پدرشان وخیم و در بیمارستان بستری است. دو برادر همراه تنها خواهرشان برای دیدار پدر به راه می افتند، اما پایان راه ناپیدا و حوادث گوناگون در کمین است. حسن اسدی تصویربردار، حمیدرضا یارندپور صدابردار، یاور تورنگ تدوینگر، ناصر مقدس مدیر تولید و انوشه منادی دستیار اول کارگردان با این پروژه همکاری کرده اند.

کد مطلب 413183

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