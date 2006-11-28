گزارش افتتاح نخستین جشنواره ملی هنرهای تجسمی مقاومت در موزه هنرهای معاصر تهران

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب الله صادقی سرپرست موزه هنرهای معاصرتهران درابتدای این مراسم گفت: هنر انسان بودن، فداکاری، جهد و مبارزه از درون وبیرون است . مردم این سرزمین از دیرباز مردمی خدا جو بوده اند و در تاریخ این سرزمین حقایق بزرگ را تصویرکرده اند. هنر فداکاری همچون هنرهای دیگر این ملت حکایت از رضایت خداوندی است. خدا را شاکرم که به همراه تمام الطاف بزرگی که به من اهدا فرمود هدیه هنررا نیز در وجودم به امانت گذاشت.

وی افزود : یاران بسیاری را دردوران انقلاب دیده ام که چون پرستو به خانه دوست پرواز کرده اند وبال های سرخشان همچنان خاطره انگیزبوده است. بنابراین معتقدم حقیقت بسیجی باید جهانی شود و این معنا به مدد بیان هنری ممکن می شود. دفتر انجمن تجسمی انقلاب ودفاع مقدس و روایت فتح وسازمان ملی بسیج این بارهم به همراه یاران خود درموزه هنرهای معاصرگرد هم آمده اند تا با هنرواندیشه بسیجی حقیقت جهانی را تصویرکنند. این جشنواره درنخستین دوره برگزاری خود به شکل ملی برپا شده است و به همراه مخاطبان بی شمار آینده همچون حقیقت انقلاب مرزها را درهم می نوردد ومقاومت، شکوه و فداکاری را تصویرمی کند.

سردار حجازی نیز که در این مراسم حضور داشت تصریح کرد : هنرمقاومت همواره نگاهی جالب وزیبا داشته است . مقاومت یکی از بهترین خوبی هاست. اگرهنرمقاومت نبود امروز فشارظلم عرصه را بربشریت تنگ می کرد. بنابراین مقاومت باعث شد تا هنرمندان بتوانند درسایه آن به ارائه آثارماندگار بپردازند. مقاومت مردم لبنان وملت ایران یکی از مقاومت هایی است که درتاریخ مثال زدنی است . همچنین اگر سلطه جویان عراق وافغانستان با گرداب مواجه شده اند تماما ازبرکات مقاومت بوده است.

وی گفت : نمایش خوبی ها وارزش های اجتماعی نیاز به درک هنرمقاومت دارد، زیرا هیچ حرکتی ماندگارتر و جاودانه تر از هنرمقاومت وجود ندارد وهنری به این درجات خواهد رسید که بتواند به مضامینی از این دست آمیخته باشد. هنرمندان همواره دربیان حماسه های ملی یک کشور نقش داشته اند وسهم عمده ای ایفا کرده اند. درواقع رسالت هنرمند دراین است که بتواند با زبان هنر، مفهوم مقاومت را به تصویرکشد.

علیرضا عاقل زاده مدیرعامل دفترهنرهای تجسمی انقلاب ودفاع مقدس نیز در ادامه این مراسم خاطرنشان کرد : این جشنواره با محوریت مقاومت برگزار می شود وبه نوعی هنرانقلاب را به تصویر می کشد. انجمن هنرهای تجسمی انقلاب ودفاع مقدس دراین جشنواره قصد داشت تا ارزش های اسلامی را تبیین وثبت کند.

دکترمحمدحسین ایمانی خوشخو معاونت هنری وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی که دراین مراسم حضور داشت ضمن ارج نهادن این جشنواره تصریح کرد : برای موزه هنرهای معاصرتهران باعث افتخاراست که میزبان چنین جشنواره ای شده است. هنرمندانی که دراین نمایشگاه ارائه اثرکرده اند توانسته اند به نوعی اهداف خود را تثبیت کنند و در قالب هنرمقاومت پیام های مردمی را تصویرکنند ونقشی سرنوشت ساز داشته باشند.هنرمندان با شرکت دردوسالانه های مختلف نشان دادند که می توانند ازظرفیت های خود استفاده کنند. آثاری که در این نمایشگاه ارائه می شود به لحاظ تکنیک درسطح متعالی قراردارد و در واقع این اولین نمایشگاهی است که با حفظ استانداردها ارائه می شود.

معاونت هنری وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی گفت : برگزاری جشنواره هنرمقاومت حرکتی است که در سایه آن اسارت های آهنین شکسته می شود. ایران همواره سردمدار مقاومت به شمار می آمده است ومقاومت دراعتقادات ملی ما ریشه دارد. این جشنواره نشان داد که دیگر هنر برای هنر به خدمت درنمی آید وهنربا تلفیق اندیشه های مردمی می تواند نتایج خوبی ازخود برجای بگذارد. بنابراین باید هنرمندان دراین عرصه به ارتقاء تولیدات هنری خود بپردازند.



بعد ازسخنرانی دکترایمانی، همگان سالن اجتماعات موزه را به قصد بازدید از نمایشگاه ترک کردند . درمقابل سالن نمایشگاه پرده ای قرارداشت که توسط وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی رونمایی شد و به دنبال این افتتاح، طیف گسترده مخاطبان توانستند از نمایشگاه هنر مقاومت بازدید کنند.