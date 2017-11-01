اختصاص ۲۸۰اتوبوس دو کابین و۱۰۰اتوبوس تک کابین در ۵نقطه تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی یزدانی در جلسه هماهنگی برگزاری مراسم راه پیمایی اربعین حسینی(ع) که با حضور مدیران ارشد این حوزه، شهرداران مناطق ۷،۱۲،۱۳،۱۴،۱۵،۱۶ و ۲۰، امین عارف نیا مشاور شهردار و رئیس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران و دیگر مدیران شهری برگزار شد بر برگزاری باشکوه پیاده روی اربعین حسینی در تهران تاکید کرد و گفت: با توجه به وظیفه کلیدی این معاونت در خدمات رسانی، تمهیدات و تدابیر لازم برای برگزاری راه پیمایی اربعین حسینی در تهران با عنوان «جاماندگان» اندیشیده شده است.

یزدانی در ادامه پس از ارائه گزارشات مبسوط شهرداران مناطق۷،۱۲،۱۳،۱۴،۱۵،۱۶ و ۲۰ و دیگر سازمان ها و شرکت ها در خصوص برگزاری راه پیمایی اربعین حسینی، گفت: راه پیمایی اربعین حسینی امسال نیز همچون سنوات گذشته از میدان امام حسین(ع) تا حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) و دیگر نقاط تعیین شده برگزار خواهد شد.

یزدانی با بیان این که سازمان آتش نشانی با ۶۰دستگاه خودروی سبک و سنگین اطفای حریق، ۲۶ دستگاه موتورسیکلت در این مراسم در آماده باش کامل می باشد، گفت: ۱۴۰نفر نیروی آتش نشان در ۳۵ نقطه مستقر و کلیه ایستگاه های آتش نشانی در طول مسیر راه پیمایی در آماده باش کامل می باشند و در صورت نیاز خدمات رسانی خواهند کرد.همچنین شناسایی نقاط ناایمن و رفع سریع این موضوعات در کمترین زمان ممکن و بازدید از شیرهای هیدرانت در مسیر راه پیمایی از جمله اقدامات این سازمان می باشد.

وی در ادامه به استقرار اکیپ ها و نیروهای شرکت شهربان و حریم بان اشاره کرد و گفت: طبق سنوات گذشته این نیروها در راستای نظم بخشی در مسیرها و نقاط و محورهای تعیین شده مستقر خواهند شد.

یزدانی در ادامه افزود: آذین بندی متناسب با این ایام و اکران طرح ها و تبلیغات فرهنگی بر روی بیلبوردها و پل های عابرپیاده در سطح شهر تهران و نیز مسیر راه پیمایی توسط سازمان زیباسازی انجام خواهد شد.

وی با بیان این که در مسیرهای راه پیمایی اربعین حسینی موکب هایی توسط سازمان فرهنگی و هنری برپا و به ارائه خدمات فرهنگی خواهند پرداخت. همچنین در بحث پذیرایی از راهپیمایان در این مراسم نیز از ظرفیت های خیرین استفاده خواهد شد.

معاون شهردار تهران به تمهیدات مترو و سازمان اتوبوسرانی برای جابجایی راهپیمایان اشاره کرد و گفت: برای تسهیل در تردد و جابجایی راهپیمایان محترم و پس از پایان مراسم؛ مترو و سازمان اتوبوسرانی شهر تهران تمهیدات ویژه ای را با کاهش سرفاصله حرکت قطارها و نیز اختصاص ۲۸۰ دستگاه اتوبوس دو کابین و ۱۰۰ دستگاه اتوبوس تک کابین در ۵ نقطه تهران و در مسیرهای راهپیمایی پیش بینی و با آمادگی کامل در خدمت شهروندان محترم خواهند بود.

وی ادامه داد:ساماندهی متکدیان و دستفروشان در مسیرهای راه پیمایی نیز توسط شرکت شهربان و حریم بان و با هماهنگی سازمان رفاه و خدمات اجتماعی شهرداری تهران صورت خواهد گرفت.ضمنا خودروهای شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران نیز در نقاط تعیین شده مستقر خواهند شد.

معاون خدمات شهری شهرداری تهران با بیان این که سازمان مدیریت پسماند شهر تهران نیز در این مراسم به پاکسازی، رفت و روب و نظافت قبل، حین و پس از مراسم اربعین حسینی در نقاط تعیین شده خواهند پرداخت، گفت:همچنین در حین مراسم ضمن پاکسازی مسیرهای تعیین شده، اکیپ هایی نیز جهت جمع آوری پسماند خشک و تر پیش بینی شده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت:در راستای خدمات رسانی به راهپیمایان هماهنگی های لازم با راهور تهران بزرگ برای اتخاذ تمهیدات ترافیکی در مسیرهای راهپیمایی انجام و اطلاع رسانی های لازم انجام خواهد شد.