کنگره بین المللی شعر نبوی در خراسان رضوی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر ، هدف از برگزاری این کنگره ایجاد طرحی نوین در قالب فعالیت های فرهنگی به ویژه شعر در مدح و منقبت نبی گرامی (ص) ، سامان بخشی به فعالیتهای پراکنده شعری پیامبر ، ایجاد فرصت و انگیزه برای شاعران است .



این گزارش می افزاید : زمینه سازی برای آفرینش و نشر آثار ارزشمند و تشکیل توده ای متراکم از شاعران مسلمان برای تبلیغ و ترویج سیره نبوی پیامبر اعظم تا ایجاد پاسخ های محکم و قاطع فرهنگی به اقدامات احتمالی دشمنان اسلام نیز از دیگر اهداف تعیین شده این کنگره می باشد .



گروهی متشکل از شاعران و ادیبان که با معرفی دبیر و تایید شورای برنامه ریزی انتخاب شده اند به بررسی و ارزشیابی آثار خواهند پرداخت .



این گزارش تصریح می کند : درصورت نبودن شاعرمسلط به زبان غیرفارسی نیزازصاحبنظران خارج ازکشوربه عنوان داور استفاده خواهد شد .



این گزارش ادامه می دهد : فراخوان این کنگره به چهار زبان زنده دنیا فارسی ، عربی ، انگلیسی و ترکی منتشر می شود به طوری که کلیه شاعران مسلمان جهان می توانند آثار خود را به زبان های مذکور ارسال کنند .



این گزارش تاکید می کند : شاعران برگزیده نیز بعد از زیارت بارگاه حضرت رضا (ع) در روزهای 16 و 17 اسفند ماه جاری در مجتمع فرهنگی هنری صاحب الزمان (عج) آثار خود را به اجرا در خواهند آورد . آخرین مهلت ارسال آثار به کنگره بین المللی شعر نبوی 5 بهمن ماه جاری می باشد .

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