به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی بنیاد شهید قزوین، جلسه‌ی هماهنگی برگزاری مراسم استقبال و تشییع شهید حسین فلاح از شهدای تازه تفحص شده‌ی دوران دفاع مقدس با حضور نمایندگان دستگاه‌های مربوطه در بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قزوین برگزار شد.

در این جلسه مقرر شد، پیکر مطهر شهید حسین فلاح، ساعت ۹ صبح، یکشنبه، ۱۴ آبان ماه وارد قزوین شده و از مقابل صدا و سیمای مرکز قزوین واقع در بلوار حضرت امام خمینی(س)، مورد استقبال مردم شهیدپرور، مسوولان استانی و نیروهای نظامی و انتظامی قرار گیرد.

بعد از این استقبال، پیکر مطهر شهید فلاح به زادگاهش، روستای عمقین از توابع طارم سفلی منتقل خواهد شد.

مراسم تشییع و خاکسپاری این شهید گرانقدر از ساعت ۱۴ همان روز در روستای عمقین برگزار می‌شود.

شهید حسین فلاح بیستم تیر ماه ۱۳۴۸ در روستای عمقین از توابع طارم سفلی استان قزوین به دنیا آمد، به عنوان سرباز وظیفه ژاندارمری به جبهه اعزام شد و بیست و یکم تیر ماه ۱۳۶۷ در سن ۱۹ سالگی در تک دشمن در منطقه عملیاتی زبیدات به درجه رفیع شهادت رسید، پیکرش مدت‌ها در منطقه به جا مانده بود که در سالجاری، توسط کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح تفحص و شناسایی شد.