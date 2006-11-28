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۷ آذر ۱۳۸۵، ۹:۱۲

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

خبرگزاری مهر - گروه بین الملل: عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون به نقل از خبرگزاری های جهان به شرح زیر است.

-"بشار اسد" رئیس جمهوری سوریه 19 ماه آتی میلادی دسامبر( 28 آذر) به مسکو سفر می کند.

-منابع امنیتی عراق اعلام کردند : به دنبال وقوع حوادث و اقدامات خشونت آمیز روزگذشته در این کشوردستکم 35 تن کشته شدند.

-"کوفی عنان" دبیر کل سازمان ملل متحد تصریح کرد : عراق به زودی شاهد جنگ داخلی خواهد بود.

-"جرج بوش" رئیس جمهوری آمریکا عصر روزگذشته سفر خود را به استونی آغاز کرد.

- رئیس جمهوری آمریکا با "ژاک شیراک" همتای فرانسوی خود طی تماسی تلفنی مذاکره کرد.

-"کاندولیزا رایس" وزیر امور خارجه آمریکا اعلام کرد: در هفته جاری "ابومازن" رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین با "ایهود اولمرت" نخست وزیر رژیم صهیونیستی دیدار می کند.

-"خاویر سولانا" مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا خواستار آن شد تا جامعه بین المللی با ایجاد ساز و کار و راهکاری بر آتش بس بین فلسطینیان و اسرائیلی ها نظارت  کنند.

کد مطلب 413194

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